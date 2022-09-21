احتجاجات إيران.. اعتقالات واسعة وارتفاع عدد القتلى وتهديد بقطع الإنترنت

قالت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء إنه قد يتم وضع قيود على الإنترنت بسبب الوضع الأمني الراهن في البلاد بعد سقوط قتلى خلال الاحتجاجات التي اندلعت ردا على وفاة شابة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق يوم الجمعة الماضي.

وأشار وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور إلى أن وضع قيود على الإنترنت أمر طبيعي بسبب هذه الظروف، مؤكدا أن وزارة الاتصالات لم تقلص عرض النطاق الترددي للشبكة العنكبوتية خلال الأيام الماضية.

وقال الوزير "لم تخفض خدمة الإنترنت خلال الأيام الماضية، وأنا أرصد هذا الأمر بشكل مستمر، ويمكنكم أن تأتوا إلى مكتبي وتشاهدوا الأجهزة التي نقوم برصد وضع الإنترنت بها وتتأكدوا أن النطاق الترددي لم يتقلص".

لكنه أكد أنه من الوارد أن تقوم السلطات الأمنية بتقييد الإنترنت بسبب الوضع الأمني والتطورات التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

ولاحقا، أفادت تقارير غير رسمية بانقطاع شبكة الإنترنت عن الهواتف المحمولة، كما أن وسائل إعلام إيرانية قالت إنه تم حجب تطبيق أنستغرام في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر رسمية أن ما يصل إلى 7 أشخاص -بينهم رجل أمن- قُتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات السبت الماضي ردا على وفاة الشابة الكردية مهسا أميني التي توفيت أثناء اعتقالها في طهران بسبب "ملابسها غير اللائقة".

مناطق الاحتجاجات

وقد شهدت العاصمة الايرانية الأربعاء مظاهرات مماثلة شارك فيها المئات من طلاب جامعات بطهران. ورفع المحتجون شعارات تندد بسياسة الحكومة الخاصة بفرض الحجاب، وتطالب بالحرية واحترام حقوق المرأة.

كما شهدت مدينة أرومية شمال غربي البلاد مظاهرة في مراسم تشييع أحد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في المدينة.

وأعلنت الشرطة الإيرانية الأربعاء اعتقال 68 شخصا شاركوا في مظاهرات بمدينة غيلان شمالي طهران.

السلطات تتهم أشخصا معادين للثورة بتأجيج الاضطرابات (الأناضول)

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) يوم الجمعة الماضي بعدما دخلت في غيبوبة في أعقاب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في طهران بسبب "زيها غير المناسب"، الأمر الذي أثار غضبا في أنحاء البلاد واحتجاجات في العديد من المناطق، واتسع نطاق الاحتجاجات أول أمس الاثنين وكان أشدها في المناطق الكردية.

ووفقا لتقارير حقوقية، فقد شهدت 13 مدينة كردية -بينها مدينة سقز مسقط رأس مهسا أميني- احتجاجات أول أمس الاثنين، وتم اعتقال 250 شخصا.