اتفاق لتطويق الاضطرابات الداخلية في نابلس

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس توصلت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إلى اتفاق يقضي بتطويق الأحداث التي شهدتها المدينة إثر اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مصعب اشتية وعميد طبيلة المطلوبين للاحتلال الإسرائيلي.

ويتضمن الاتفاق العمل على إنهاء ملف مصعب اشتية بصورة مرضية، وتشكيل لجنة من المؤسسات والفاعليات والشخصيات لزيارته ومتابعة ظروف احتجازه، وتحديد سقف زمني للإفراج عنه وعن طبيلة، واعتبار حالتهما حالة وطنية، دون العمل على ملاحقتهما بدواع أمنية إلا في حالة الخروج عن القانون.

كما يشمل الاتفاق الإفراج عمن اعتقلوا في الأحداث عدا المعتدين على الأملاك الخاصة والسرقة، وعدم ملاحقة أي شخص إثر هذا الحدث.

وكانت نابلس شهدت مؤخرا اشتباكات بالأسلحة النارية بين شبان فلسطينيين وعناصر الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية، وصولا إلى حالة من الفوضى المتزايدة يخشى أن تخرج عن السيطرة، واندلعت الاشتباكات مساء أول أمس الاثنين إثر اعتقال قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عنصرين من حركة حماس.

وأثار اعتقال مصعب اشتية وعماد طبيلة غضب الكثيرين في المدينة، خاصة أولئك الذين يتهمون السلطة الفلسطينية بأنها دمية في يد إسرائيل تحركها كما تشاء.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتيل، وأشعل الشبان النيران في الشوارع، كما سمعت أصوات طلقات نارية كثيفة في أنحاء المدينة تسببت بتهشيم نوافذ عدد من المباني القريبة.