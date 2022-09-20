وزير الخارجية القطري يجري مباحثات مع مسؤولين أميركيين حول الملف النووي الإيراني وقضايا المنطقة

بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع مسؤولين أميركيين محادثات الملف النووي الإيراني، إضافة إلى العلاقات الأميركية القطرية.

وأجرى وزير الخارجية القطري محادثات مع المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، بشأن مفاوضات العودة للاتفاق النووي مع طهران، إضافة إلى علاقات واشنطن والدوحة، وعدد من التطورات الإقليمية والدولية.

كما أجرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن محادثات مع بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

كما استعرض الجانبان العلاقات القطرية الأميركية، إضافة لتطورات المنطقة، واستعدادات تنظيم بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

كما تقدم ماكغورك بالشكر لقطر على مساعدتها في الإفراج عن الجندي والمهندس الأميركي مارك فريريتشز الذي كان محتجزا لدى حركة طالبان الأفغانية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الاثنين أن فريريتشز موجود في مأمن بقطر، بعد تبادل أسرى مع طالبان مقابل "بَشر نورزاي" المقرب من مؤسس الحركة الراحل الملا عمر.

وفي بيان له، أعرب البيت الأبيض عن امتنان خاص للدوحة لمساعدتها في الإفراج عن فريريتشز، وفي العديد من الأمور خلال الوجود الأميركي بأفغانستان.