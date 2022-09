واشنطن تعزو استفتاءات الانفصال لتقدم القوات الأوكرانية.. موسكو: الخطوة استعادة للعدالة التاريخية

أبدى الاتحاد الأوروبي والدول الغربية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) رفضهم لأي استفتاءات يجريها الانفصاليون الموالون لروسيا في الأراضي الأوكرانية، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات الموالية لموسكو في خيرسون وزاباروجيا ودونيتسك ولوغانسك إجراء استفتاءات متزامنة للانضمام إلى روسيا بدءا من يوم الجمعة المقبل، ووصفت موسكو الاستفتاءات بأمر لا رجعة عنه.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان اليوم الثلاثاء إن روسيا تسارع لإجراءات استفتاءات في أوكرانيا ردا على مكاسب حققتها كييف في ساحة المعركة، مضيفا أن هذه الاستفتاءات "إهانة لمبادئ السيادة ووحدة الأراضي التي يقوم عليها النظام الدولي"، وشدد سوليفان على أن الاستفتاءات لن تمنح روسيا سلطة إضافية في طاولة المفاوضات، بل هي تعكس المصاعب التي تواجهها القوات الروسية على الأرض الأوكرانية.

واعتبرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن "الاستفتاءات الصورية لضم أراض أوكرانية لروسيا هي لصرف الأنظار عن الوضع الصعب للقوات الروسية"، مضيفة أن واشنطن لن تعترف بهذه الاستفتاءات، وستواصل توفير الدعم للقوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستفتاءات المزمع إجراؤها في مقاطعات أوكرانية يسيطر عليها الانفصاليون والقوات الروسية بالمضحكة والمسرحية الهزلية، وأضاف أن هذه الخطوة المرتقبة "استفزاز إضافي" عقب شن روسيا الحرب على جارتها أوكرانيا.

كما اتهم المستشار الألماني أولاف شولتز روسيا بتنظيم استفتاءات صورية في مقاطعات شرقي وجنوبي أوكرانيا، مشددا في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء بنيويورك على أن هذه الاستفتاءات "انتهاك للقانون الدولي ولن يعترف بها المجتمع الدولي".

ووصف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الاستفتاءات التي تعتزم السلطات المدعومة من روسيا إجراءها في أوكرانيا بالتصعيد الإضافي في الحرب الروسية، وأضاف في تغريدة على تويتر "استفتاءات زائفة ليس لها شرعية، ولا تغيّر في طبيعة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 20, 2022