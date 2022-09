رفع شكوى لدى "الجنائية الدولية" بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة وتحقيق جديد يدحض رواية تل أبيب

دحضت نتائج تحقيق مشترك لمؤسسة "فورينزيك آركيتكتشر" (Forensic Architecture) في جامعة لندن ومنظمة الحق الفلسطينية -وفرت الجزيرة الأدلة فيه- الرواية الإسرائيلية الأخيرة، التي أشارت إلى أن هناك احتمالا كبيرا بأن جنديا إسرائيليا قتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة عن طريق الخطأ، وخلصت نتائج التحقيق إلى أن اغتيال الزميلة أبو عاقلة كان متعمدا.

ودرس التحقيق الاستهداف من زاوية القناص التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأثبت قدرته على تمييز الصحفيين في المنطقة، كما نفى وجود أي اشتباكات في منطقة وجودهم، وأنهم لم يشكلوا أي تهديد له، وأشار إلى أن القناص استمر في إطلاق النار لأكثر من دقيقتين، وتعمد إطلاق الرصاص على من حاول تقديم الإسعاف الأولي للزميلة أبو عاقلة.

وكانت الزميلة أبو عاقلة قد اغتيلت -وفق عدة تحقيقات سابقة- على يد قناص إسرائيلي خلال تغطية لاقتحام قوات الاحتلال لمنطقة جنين شمالي الضفة الغربية يوم 11 مايو/أيار 2022.

Watch the press conference we joined today, outlining the findings of @ForensicArchi and Al-Haq's forensic investigation on the wilful killing of Shireen Abu Aqleh: https://t.co/0AjRuwqa70

— Al-Haq الحق (@alhaq_org) September 20, 2022