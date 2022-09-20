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عاجل| الأمين العام للأمم المتحدة: عالمنا في ورطة كبيرة والانقسامات تزداد عمقا

World leaders address the 77th Session of the United Nations General Assembly at U.N. Headquarters in New York City
غوتيريش يلقي كلمة أمام الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك (رويترز)
20/9/2022-|آخر تحديث: 20/9/202205:00 PM (مكة المكرمة)

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:

  • عالمنا في ورطة كبيرة والانقسامات تزداد عمقا
  • ستكون الإمدادات الغذائية مشكلة العام المقبل إذا لم يستقر سوق الأسمدة
  • يلوح في الأفق شتاء من السخط العالمي في ظل استعار أزمة غلاء المعيشة وانهيار الثقة وتزايد اللامساواة
  • نقص الأسمدة سيتحول بسرعة إلى نقص غذائي عالمي في حال عدم اتخاذ إجراءات الآن
  • المجتمع الدولي ليس مستعدا أو راغبا في مواجهة التحديات الدراماتيكية الكبرى في عصرنا
  • الانقسامات الجيوسياسية تقوض عمل مجلس الأمن والقانون الدولي
  • أحدث التقارير عن مواقع الدفن في إيزيوم بأوكرانيا مزعجة للغاية
  • الاقتصاد الأفغاني في حالة خراب وأكثر من نصف سكان البلاد يواجهون مستويات شديدة من الجوع
  • التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ما زال بعيد المنال
  • لا يزال العنف والمعاناة سائدين في سوريا
  • ملتزمون بالاستفادة من كل أداة دبلوماسية للتسوية السلمية للنزاعات وفق ميثاق الأمم المتحدة
  • منصات وسائل التواصل الاجتماعي القائمة على الغضب والسلبية تسبب أضرارا لا توصف للمجتمعات
  • أزمة المناخ هي القضية الأهم في عصرنا ويجب أن تكون أولوية كل حكومة ومنظمة
  • كوكبنا ضحية لسياسات الأرض المحروقة
  • يجب خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030
  • يجب على الملوِّثين أن يدفعوا ثمن أفعالهم ويجب فرض ضرائب على الشركات الملوثة
  • أزمة تكلفة المعيشة لم يعرف الجيل الراهن مثيلا لها وتسهم الحرب في أوكرانيا في تأجيجها
  • يجب معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية
  • يجب مساعدة البلدان النامية على التكيف مع صدمات التغيرات المناخية
  • على بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي زيادة التمويل الميسر للبلدان النامية
  • أعداد الفقراء والمحرومين من الرعاية الصحية والتعليم في تزايد
  • أن يتخلص العالم من الفقر والجوع ليس حلما مستحيلا
  • أقترح خطة لتحفيز التنمية المستدامة كإجراء مؤقت
  • نحن في حاجة لتخفيف الديون عن الدول النامية واتخاذ الآليات المناسبة لذلك
  • التوترات الجيوسياسية وانعدام الثقة تقوض مجالات التعاون العالمي
  • الفوارق بين البلدان المتقدمة والنامية والشمال والجنوب أضحت أكثر خطورة
غوتيريش: منصات وسائل التواصل الاجتماعي القائمة على الغضب والسلبية تسبب أضرارا لا توصف للمجتمعات (رويترز)

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة:

  • ربع البشرية يعيش في مناطق نزاع محاصرة وسط القتال وعدم الاستقرار السياسي
  • ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في الأشهر الماضية دفع 70 مليون شخص إلى الفقر
  • العالم يحتاج إلى حلول عبر التضامن والاستدامة والعلم
  • الجوع بلغ مستويات تنذر بالخطر بسبب تغير المناخ وكورونا
  • أكثر من 300 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية
  • نعمل على تسهيل نقل الأسمدة حتى لا يتحول النقص إلى مجاعات في العام المقبل
  • مفتشونا موجودون بأحد المواقع النووية الرئيسية في أوروبا لمنع وقوع كارثة
  • متضامنون مع الشعب الباكستاني بعد أن جرفت الفيضانات المدمرة مئات القرى
المصدر : الجزيرة