عاجل| الأمين العام للأمم المتحدة: عالمنا في ورطة كبيرة والانقسامات تزداد عمقا
20/9/2022-|آخر تحديث: 20/9/202205:00 PM (مكة المكرمة)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:
- عالمنا في ورطة كبيرة والانقسامات تزداد عمقا
- ستكون الإمدادات الغذائية مشكلة العام المقبل إذا لم يستقر سوق الأسمدة
- يلوح في الأفق شتاء من السخط العالمي في ظل استعار أزمة غلاء المعيشة وانهيار الثقة وتزايد اللامساواة
- نقص الأسمدة سيتحول بسرعة إلى نقص غذائي عالمي في حال عدم اتخاذ إجراءات الآن
- المجتمع الدولي ليس مستعدا أو راغبا في مواجهة التحديات الدراماتيكية الكبرى في عصرنا
- الانقسامات الجيوسياسية تقوض عمل مجلس الأمن والقانون الدولي
- أحدث التقارير عن مواقع الدفن في إيزيوم بأوكرانيا مزعجة للغاية
- الاقتصاد الأفغاني في حالة خراب وأكثر من نصف سكان البلاد يواجهون مستويات شديدة من الجوع
- التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ما زال بعيد المنال
- لا يزال العنف والمعاناة سائدين في سوريا
- ملتزمون بالاستفادة من كل أداة دبلوماسية للتسوية السلمية للنزاعات وفق ميثاق الأمم المتحدة
- منصات وسائل التواصل الاجتماعي القائمة على الغضب والسلبية تسبب أضرارا لا توصف للمجتمعات
- أزمة المناخ هي القضية الأهم في عصرنا ويجب أن تكون أولوية كل حكومة ومنظمة
- كوكبنا ضحية لسياسات الأرض المحروقة
- يجب خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030
- يجب على الملوِّثين أن يدفعوا ثمن أفعالهم ويجب فرض ضرائب على الشركات الملوثة
- أزمة تكلفة المعيشة لم يعرف الجيل الراهن مثيلا لها وتسهم الحرب في أوكرانيا في تأجيجها
- يجب معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية
- يجب مساعدة البلدان النامية على التكيف مع صدمات التغيرات المناخية
- على بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي زيادة التمويل الميسر للبلدان النامية
- أعداد الفقراء والمحرومين من الرعاية الصحية والتعليم في تزايد
- أن يتخلص العالم من الفقر والجوع ليس حلما مستحيلا
- أقترح خطة لتحفيز التنمية المستدامة كإجراء مؤقت
- نحن في حاجة لتخفيف الديون عن الدول النامية واتخاذ الآليات المناسبة لذلك
- التوترات الجيوسياسية وانعدام الثقة تقوض مجالات التعاون العالمي
- الفوارق بين البلدان المتقدمة والنامية والشمال والجنوب أضحت أكثر خطورة
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- ربع البشرية يعيش في مناطق نزاع محاصرة وسط القتال وعدم الاستقرار السياسي
- ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في الأشهر الماضية دفع 70 مليون شخص إلى الفقر
- العالم يحتاج إلى حلول عبر التضامن والاستدامة والعلم
- الجوع بلغ مستويات تنذر بالخطر بسبب تغير المناخ وكورونا
- أكثر من 300 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية
- نعمل على تسهيل نقل الأسمدة حتى لا يتحول النقص إلى مجاعات في العام المقبل
- مفتشونا موجودون بأحد المواقع النووية الرئيسية في أوروبا لمنع وقوع كارثة
- متضامنون مع الشعب الباكستاني بعد أن جرفت الفيضانات المدمرة مئات القرى
المصدر : الجزيرة