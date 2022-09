بعضها تجاوز 75 ألف دولار.. غضب من عرض أساور الانتظار بجنازة الملكة إليزابيث للبيع

أثار انتشار عروض بيع الأساور الخاصة بطابور انتظار توديع جثمان الملكة إليزابيث الثانية جدلا واسعا عبر المنصات البريطانية، إذ عرض كثيرون أساورهم للبيع ووصل السعر في بعض الأحيان إلى 66 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 75 ألف دولار، وفق صحف محلية.

وكان الواقفون في الطابور حصلوا على أساور لتمييزهم وتحديد مواقعهم في حال خروجهم عن الطابور لأي غرض ممكن، لكن أصبحت هذه الأسورة تذكارا يعرضه كثيرون للبيع.

وامتلأت مواقع مثل "إيباي" (eBay) و"فيسبوك" (Facebook) بعروض البيع، التي تفاوتت أسعارها لكنها شهدت أرقاما كبيرة، وحسب صحيفة "ديلي ستار" (The Daily Star) فقد تجاوز العرض على إحدى هذه الأساور 75 ألف دولار.

وكان موقع "إيباي" قد حذف هذه الأساور ومنع بيعها عبر المنصة، وقال عبر حسابه لخدمة العملاء -على موقع تويتر- إن عرض هذه الأساور المجانية مخالف لقواعد الموقع وسياساته.

Hi Stephen, We have removed this listing as per our policy. Should you find any other items of this nature, you can click "report" on the listing and it flows into our teams for review. Thank you for helping us and have a lovely day. ~Felicia

— Ask eBay (@AskeBay) September 19, 2022