بعد وقف إطلاق النار.. قرغيزستان وطاجيكستان توقعان بروتوكولا للسلام

وقع جهاز الاستخبارات لدى كل من قرغيزستان وطاجيكستان بروتوكولا يهدف للتوصل إلى السلام بين البلدين، وذلك عقب الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بينهما مؤخرا.

والتقى في طاجيكستان رئيس لجنة الدولة للأمن القومي القرغيزي قامجيق بيك تاشييف، ونظيره الطاجيكي صايمومين ياتيموف.

ووقع الجانبان خلال اللقاء -الذي لم يكشف تفاصيل انعقاده- على بروتوكول من أجل تأمين انسحاب القوات العسكرية وتحقيق الاستقرار، وذلك عقب وقف إطلاق النار المعلن يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

كما تم خلال اللقاء الموافقة على إعادة 4 جنود قرغيزيين معتقلين من قبل طاجيكستان خلال الاشتباكات الأخيرة، وعاد تاشييف بهم إلى منطقة باتكن القرغيزية.

يُشار إلى أن الحدود القرغيزية الطاجيكية شهدت اشتباكات متبادلة صباح يوم الـ 16 من الشهر الجاري، مما أدى إلى مقتل نحو 100 شخص من الجانبين.

وتمتد الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان حوالي ألف كيلومتر، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي بقيت عشرات المناطق الحدودية محل نزاع بين البلدين.

ويوم 21 مايو/أيار 2021، أعلنت قرغيزستان إغلاق كافة المعابر الجمركية مع طاجيكستان إلى حين حل مشكلة الحدود.