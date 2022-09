احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني.. إيرانيات يقصصن شعرهن ويحرقنه

تواصل قضية الشابة الإيرانية مهسا أميني التفاعل في إيران، إذ شكلت وفاتها عقب اعتقالها بسبب "عدم التزامها بمعايير الحجاب" صدمة وأثارت موجة من الغضب والاحتجاجات.

ودخلت أميني البالغة من العمر 22 عاما في غيبوبة مساء الثلاثاء الماضي عقب اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، قبل أن تفارق الحياة في المستشفى يوم الجمعة الماضي.

واعتبر ناشطون أن وفاة مهسا أميني "مشبوهة"، غير أن شرطة طهران نفت الأسبوع الفائت حصول أي "احتكاك جسدي" بين عناصر الشرطة والضحية.

ويتهم المنتقدون رجال الشرطة باستخدام القوة، وهو اتهام نفاه المسؤولون بشدة.

ويعود سبب الاعتقال إلى ما اعتبر "عدم التزامها بمعايير ارتداء الحجاب"، وحظيت القضية باهتمام كبير لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي في إيران.

وعلى الأرض، شهدت بعض المناطق الإيرانية احتجاجات غاضبة منددة بما اعتبر ترويعا النساء وسلبا لحقوقهن وحريتهن.

Women in Iran have been protesting for 4 days now over the arrest of Mahsa Amini over mandatory hijab and her death in the custody of "morality" police.

ناشطات وممثلات إيرانيات عبّرن عبر تويتر وإنستغرام عن غضبهن وحزنهن على وفاة مهسا أميني عن طريق قص شعرهن.

ونشرت الناشطة النسوية الإيرانية والصحفية مسيح علي نجاد عبر حسابها في توتير فيديو يظهر مجموعة نساء وهن يقمن بقص شعرهن وحرقه، معلقة عليه "نساء إيرانيات يظهرن غضبهن بقص شعرهن وحرق حجابهن احتجاجا على مقتل مهسا_أميني على يد شرطة الحجاب".

وأضافت نجاد "من سن السابعة إذا لم نغط شعرنا فلن نتمكن من الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على وظيفة، لقد سئمنا من نظام الفصل العنصري بين الجنسين".

وقال البروفيسور أشوك سوين الباحث الدولي والعضو السابق في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عبر حسابه في تويتر "إيرانيات يخلعن حجابهن احتجاجا ويهتفن "الموت للدكتاتور" في جنازة امرأة تبلغ من العمر 22 عاما قُتلت بعد اعتقالها لخرقها الحجاب، هؤلاء النساء ببساطة ملهمات".

وعبر حسابها في الإنستغرام نشرت الممثلة الإيرانية الشهيرة كتايون رياحي صورة لها من دون حجاب معلقة عليها "الحداد على نساء إيران".

Iranian women removing their hijabs in protest and chanting ‘death to the dictator’ at the funeral of 22yr old woman who was killed after being arrested for breaking the hijab rule. These women are simply inspirational! pic.twitter.com/JereUlsiW8

— Ashok Swain (@ashoswai) September 17, 2022