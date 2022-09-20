قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" (SpaceX) -أمس الاثنين- إن الشركة ستطلب إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتوفير خدمة "ستارلينك" (Starlink) للنطاق العريض عبر الأقمار الصناعية في البلاد.

وجاء تعليق ماسك على موقع تويتر في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات على وفاة امرأة كانت محتجزة لدى الشرطة، وطلب بعض الأشخاص على تويتر من ماسك توفير محطات خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

والوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المحتوى يخضع لقيود شديدة في إيران، كما أفادت مجموعة مراقبة الإنترنت "نتبلوكس" بحدوث انقطاع "شبه كامل" في الاتصال بالإنترنت في مدينة "سنندج" يوم الاثنين، وربطت ذلك بالاحتجاجات.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) يوم الجمعة الماضي بعد توقيفها الثلاثاء الماضي من قبل "شرطة الأخلاق"، المعنية بمراقبة قواعد اللباس لدى النساء في البلاد.

ومنذ السبت الماضي، تشهد عدة مدن إيرانية احتجاجات غاضبة بسبب طريقة معاملة قوات الأمن للنساء.

ولم يتسنَّ الوصول إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية للتعليق، فيما لم ترد وزارة الخارجية وبعثة إيران لدى الأمم المتحدة ومكتب الصناعة والأمن الأميركي على طلب من رويترز للتعليق.

وتهدف "سبيس إكس" إلى توسيع شبكة ستارلينك بسرعة، لتنافس شركات اتصالات عبر الأقمار الصناعية بما في ذلك شركة "ون ويب" الأميركية.