مقابل 927 مليون دولار.. إسرائيل تشتري 4 طائرات للتزود بالوقود لسلاحها الجوي

وقّعت إسرائيل أمر شراء قيمته 927 مليون دولار لحيازة 4 طائرات "بوينغ كيه سي-46. إيه" (Boeing KC-46A) للتزود بالوقود لسلاحها الجوي، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم عام 2025.

وستحل الطائرات محل طائرات "بوينغ 707" (Boeing 707) المتعددة الاستخدامات التي يعود عمرها لعشرات السنين وتستخدمها إسرائيل حاليا للتزود بالوقود في الجو.

ويرى المراقبون أنه من شأن هذه الطائرات الجديدة أن تساعد إسرائيل في إظهار جديتها بشأن احتمال توجيه ضربة -تهدد بها منذ فترة طويلة- للمنشآت النووية الإيرانية.

وشكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على ما وصفه بموافقتها السريعة على صفقة شراء طائرات "بوينغ كيه سي-46. إيه"، والتي قال إنها "ستمكن جيش الدفاع الإسرائيلي من مواجهة التحديات الأمنية القريبة منها والبعيدة".

وفي عام 2020، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة بيع محتملة لما يصل إلى 8 طائرات "بوينغ كيه سي-46. إيه" والمعدات ذات الصلة لإسرائيل بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.4 مليار دولار، ودعت إسرائيل إلى تقديم مواعيد التسليم إن أمكن.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي إن طائراته من طراز بوينغ 707 يزيد عمرها على 45 عاما وتعاني من ندرة قطع غيارها.

وجاء في مقال نشر في صحيفة تابعة لسلاح الجو في مارس/آذار 2021 أن طائرات "كيه سي-46. إيه" ستكون قادرة على حمل وقود أكثر من 30% مع استهلاك وقود أقل بالنسبة نفسها.

ونقل المقال عن ضابط في سلاح الجو قوله "هذا سيمكننا من تعزيز مدى رحلاتنا بشكل كبير".

وأضاف "أيضا، يمكن لهذه الطائرات تزويد طائرات أخرى بالوقود في أثناء إعادة تزويدها هي بالوقود في آن واحد بواسطة طائرة "كيه سي-46. إيه" أخرى، وهي قدرة لا تمتلكها (طائرة التزود بالوقود بوينغ 707)، وهذا يوسع نظريا مداها إلى ما لا نهاية".