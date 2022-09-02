في أول حادث من نوعه منذ اتفاق الحبوب.. سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول وتوقف حركة الملاحة

جنحت سفينة شحن قادمة من أوكرانيا على متنها أكثر من 3 آلاف طن من الذرة في إسطنبول الخميس مما أوقف الحركة في مضيق البوسفور التركي، في أول حادث من نوعه منذ إبرام اتفاق تصدير توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في يوليو/تموز.

وقال مكتب حاكم إسطنبول وشركة شحن إن السفينة "ليدي زهما" التي يبلغ طولها 173 مترا جنحت دون الإصابة بأضرار بعد تعطل الدفة حوالي السادسة مساء بتوقيت غرينتش.

وأضاف المكتب أنه لم يصب أحد بسوء وأن خفر السواحل كانوا موجودين. وأشار شاهد وبيانات رفينيتيف إلى أن مقدمة السفينة كانت على بُعد حوالي 150 مترا من الشاطئ في حي بيبيك المزدحم.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي وأغلقت موانئها المطلة على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار ذلك مخاوف من أزمة نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir tanker, Bebek sahiline 100 metre kala durabildi. Görüntüler sadece muhalif. de! pic.twitter.com/WNJYx8DpU6 — Muhalif (@muhalifcomtr) September 1, 2022

وتم فتح 3 موانئ بموجب الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو/تموز، بوساطة الأمم المتحدة وأنقرة.

وقال مركز التنسيق المشترك، الذي يديره مسؤولون من الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا، لرويترز إن السفينة "جنحت أثناء مرورها من المضيق وهناك عملية طارئة تتضمن الصعود إلى متنها" تنفذها السلطات التركية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مركز التنسيق المشترك إنه تم السماح لليدي زهما بمغادرة ميناء تشيرنومورسك الأوكراني إلى رافينا بإيطاليا، وعلى متنها 3 آلاف طن من الذرة. وقالت شركة تريبيكا التركية للشحن إنها تحمل 30274 طنا من الذرة.

وبثت حسابات ووسائل إعلام تركية عبر منصات التواصل مقاطع فيديو للسفينة الجانحة في مضيق البوسفور وتسببت بتعطيل حركة المرور.

وأظهرت اللقطات المصورة السفينة وبجوارها قوارب إنقاذ دفعت بها المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية لمكان جنوح السفينة.

Ukrayna’dan gelen “Lady Zehma” kargo gemisi, dümen arızası nedeniyle İstanbul Boğazı’nda karaya oturdu. ▪️Geminin tahıl anlaşması kapsamında 3 bin ton mısır taşıdığı belirtiliyor.

▪️Boğazda gemi trafiği askıya alındı ve kurtarma römorkörleri gönderildi.pic.twitter.com/IM9ywmxn2F — EHA MEDYA (@eha_medya) September 1, 2022

وقال مركز التنسيق إنه حتى يوم الأربعاء، تم تصدير حوالي 1.55 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من أوكرانيا بموجب الاتفاق، مع السماح برحلات قادمة ومغادرة بلغ عددها 139 رحلة.

ومثل هذه الحوادث نادرة في مضيق البوسفور الخلاب، الذي يقسم أكبر مدينة في تركيا ويربط البحر الأسود ببحر مرمرة وما وراءه إلى البحر المتوسط.

وبحسب السلطات التركية، تمر في المتوسط أكثر من 40 ألف سفينة سنويا عبر مضيق البوسفور.