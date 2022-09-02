انفجار قوي بمصفاة عبادان جنوب غربي إيران أثناء تشغيل فرن وحدة إنتاج الكبريت

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأنه سمع دوي انفجار قوي ليلة الجمعة، في مصفاة بمدينة آبادان في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، دون وقوع أضرار بشرية.

وذكرت أن تقارير أفادت بأن الانفجار وقع في أحد أفران وحدة إنتاج الكبريت للمرحلة الثالثة من مصفاة آبادان.

وأضافت تلك التقارير نقلا عن مصادر مطلعة في مصفاة آبادان أن تشغيل إحدى وحدات المرحلة الثالثة لمصفاة النفط في آبادان أدى إلى انفجار الفرن.

وتعد مصفاة النفط في آبادان أقدم مجمعات التكرير في البلاد وتنتج 25% من حاجة البلاد من الوقود، وتم الانتهاء من بنائها عام 1912.