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انفجار قوي بمصفاة عبادان جنوب غربي إيران أثناء تشغيل فرن وحدة إنتاج الكبريت

In this Dec. 22, 2014 photo, an Iranian oil worker rides his bicycle at the Tehran oil refinery, south of the capital Tehran, Iran. While it will likely be months before sanctions on Iran ease, business and political leaders are wasting no time in trying to tap into a large and what they hope will be a lucrative Iranian market. Ads for European cars and luxury goods are starting to reappear in Tehran. American firms, though, have to be much more cautious. Deal or no deal, U.S. sanctions not related to the nuclear program will still be in place and bar most American companies from doing business with Iran.(AP Photo/Vahid Salemi)
مصفاة نفط إيرانية جنوب طهران (أسوشيتد برس)
2/9/2022-|آخر تحديث: 2/9/202209:36 AM (مكة المكرمة)

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأنه سمع دوي انفجار قوي ليلة الجمعة، في مصفاة بمدينة آبادان في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، دون وقوع أضرار بشرية.

وذكرت أن تقارير أفادت بأن الانفجار وقع في أحد أفران وحدة إنتاج الكبريت للمرحلة الثالثة من مصفاة آبادان.

وأضافت تلك التقارير نقلا عن مصادر مطلعة في مصفاة آبادان أن تشغيل إحدى وحدات المرحلة الثالثة لمصفاة النفط في آبادان أدى إلى انفجار الفرن.

وتعد مصفاة النفط في آبادان أقدم مجمعات التكرير في البلاد وتنتج 25% من حاجة البلاد من الوقود، وتم الانتهاء من بنائها عام 1912.

المصدر : الجزيرة