أكثر من 100 قتيل وجريح في تفجير بولاية هرات غربي أفغانستان

قالت السلطات الأفغانية إن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع اليوم خارج مسجد في مدينة هرات (غربي البلاد) ارتفع إلى 47 قتيلا، بينهم عالم دين معروف مؤيد لطالبان، علاوة على إصابة 80 شخصا آخرين.

وذكر محمود رسولي المتحدث باسم شرطة هرات أن الشيخ مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد.

وقد عبر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد -في تغريدة على تويتر- عن تعازيه الحارة في مقتل أنصاري، وقال إن مهاجميه سيعاقبون.

وكان أنصاري دافع بقوة عن طالبان في تجمع كبير ضم آلاف العلماء والشيوخ نظمته الحركة أواخر يونيو/حزيران، وندد بأي معارضة لحكم طالبان.

وتقول طالبان إنها عززت الأمن في البلاد منذ توليها السلطة قبل نحو عام، لكن عدة انفجارات وقعت الأشهر القليلة الماضية استهدف بعضها مساجد مزدحمة أثناء الصلاة.

ومن جانبها أثارت الأمم المتحدة مخاوف بشأن تزايد عدد الهجمات، وأعلن فرع محلي لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعض الانفجارات.

ولكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن انفجار اليوم.