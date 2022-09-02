عاجل | بلومبيرغ عن منسق البيت الأبيض لشؤون الطاقة: مخزون أوروبا من الطاقة غير كاف للشتاء وعلينا الاستعداد لذلك

عاجل | بلومبيرغ عن منسق البيت الأبيض لشؤون الطاقة: واشنطن ستعطي الأولوية لأوروبا في مبيعات الغاز الطبيعي المسال

عاجل | عضو لجنة الخارجية في البرلمان الألماني رودريش كيسيويتر للجزيرة: كنا نتوقع قرار وقف إمدادات الغاز من قبل بوتين

عاجل | فايننشال تايمز: تخزين الغاز وحده لا يكفي لتلبية الطلب في أوروبا خلال الشتاء بدون صادرات الغاز الروسي العادية.

عاجل | وزارة الاقتصاد الألمانية: نحقق تقدما جيدا في طرق إمدادات الغاز البديلة عن الغاز الروسي.

عاجل | وزيرة الطاقة الفرنسية: وضع الطاقة خطير ولكننا قمنا بتفعيل جميع الإجراءات استعدادا للشتاء القادم.