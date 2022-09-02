في هجوم مباشر ونادر.. بايدن يتهم ترامب وأنصاره والمتشددين الجمهوريين بتهديد أسس الجمهورية والسعي لإعادتها إلى الوراء

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"تطرف" دونالد ترامب وأنصاره، متهما إياهم بزعزعة "أسس" الديمقراطية الأميركية، في هجوم مباشر ونادر على سلفه الجمهوري.

وقال بايدن في خطاب وجهه إلى الأمة في وقت الذروة إن "دونالد ترامب وجمهوريي "ماغا" يمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا"، في إشارة منه إلى شعار ترامب "فلنجعل أميركا عظيمة مجددا (ماغا)". وأضاف الرئيس الديمقراطي أن "المساواة والديمقراطية تتعرضان للهجوم" في الولايات المتحدة.

واعتبر أن الرئيس السابق وأولئك الذين يؤيدون أيديولوجيته (فلنجعل أميركا عظيمة مجددا) "لا يحترمون الدستور، إنهم لا يؤمنون بسيادة القانون. ولا يعترفون بإرادة الشعب".

كما اعتبر أن أنصار ترامب مصممون على إعادة الولايات المتحدة إلى الوراء حيث لا يوجد حق في الاختيار ولا في الخصوصية، وأنهم لا يحترمون الدستور ولا إرادة الشعب ويرفضون قبول نتائج الانتخابات.

وأكد أنهم يشكلون تهديدا للحقوق الشخصية ولتحقيق العدالة ولسيادة القانون. وأضاف أن "الجمهوريين المتشددين يهددون ديمقراطيتنا ونحن لسنا عاجزين عن مواجهة الهجوم المستمر على الديمقراطية".

وشدد على أنه "لا يمكننا أن نكون مؤيدين للتمرد وموالين لأميركا في آن واحد، فهما أمران غير متجانسين".

واختار البيت الأبيض، في خطوة لها دلالات رمزية كبيرة، أن يلقي بايدن خطابه قرب المبنى الذي أقر فيه إعلان استقلال الولايات المتحدة والدستور الأميركي.

وعلى صعيد تكتيكي أهم، قد تشكل ولاية بنسلفانيا في شرق البلاد حيث فيلادلفيا، مفتاح الفوز بانتخابات نصف الولاية التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني. ويزور بايدن هذه الولاية 3 مرات خلال هذا الأسبوع.

وقال الرئيس، البالغ من العمر 79 عاما والساعي إلى تحفيز الناخبين الديمقراطيين وإقناع المترددين، إن ممثلي اليمين المتطرف "يصفقون للغضب. ويتغذون على الفوضى. إنهم لا يعيشون في ضوء الحقيقة بل في ظل الأكاذيب".

وشدد بايدن الخميس على أنه "لا مكان للعنف السياسي" في بلاده. وقال "لا يوجد مكان للعنف السياسي في أميركا".

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير الأربعاء أن بايدن سيعتمد لهجة هجومية، إذ يرى الرئيس الديمقراطي أن "تهديد المتطرفين يثقل كاهل ديمقراطيتنا".