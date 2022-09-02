بغداد اليوم.. انتشار أمني مكثف ومظاهرة تهتف ضد إيران

تظاهر عراقيون اليوم الجمعة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث هتفوا ضد إيران ونددوا بالتدخل الخارجي في شؤون البلاد، وطالبوا بنبذ خطاب الكراهية.

ووسط انتشار أمني كثيف في محيط المنطقة في بغداد، دعا المتظاهرون إلى وحدة الموقف ونبذ الفرقة، ورددوا شعارات مناوئة لإيران.

في الوقت نفسه، وثق ناشطون محليون توافد المئات من المتظاهرين إلى ساحة النسور في العاصمة العراقية بغداد للمطالبة بإصلاح العملية السياسية.

وتظهر اللقطات المصورة توافد المئات من المتظاهرين لساحات بغداد حاملين الأعلام العراقية للمطالبة بإصلاح العملية السياسية في بلادهم.

ويأتي ذلك بعد أيام من انتهاء الاشتباكات بين أنصار التيار الصدري والإطار التنسيقي المقرب من إيران.

وتركزت أعمال العنف في بغداد والجنوب في مناطق تهيمن عليها الأغلبية الشيعية التي تولت الحكم في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين في 2003 على أيدي قوات الغزو الأميركي.

ورغم انسحاب طرفي الصراع من وسط بغداد؛ ما يزال المشهد العراقي محتقنا، إذ يدعو رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، بينما يصر بعض منافسيه على تشكيل الحكومة الجديدة.

وأمس الخميس قتل 4 أشخاص في الاشتباكات التي تجددت بالبصرة جنوب البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن الوضع الأمني في البصرة سيئ وقد يتصاعد.

وأوضحت أن اشتباكات عنيفة وقعت خلال الليل وسط المدينة، وأن اثنين من القتلى عضوان في سرايا السلام التابعة للصدر.