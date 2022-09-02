بعد انتقادات نواب ومنظمات اللاجئين.. تعديلات أميركية على سياسة إعادة توطين الأفغان

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن عدلت سياسة إعادة التوطين المؤقتة للأفغان في أميركا بحيث يتم التركيز على لمّ شمل الأسر للأقرباء من الدرجة الأولى وتيسير السبل أمامهم للحصول على إقامة دائمة.

وأوضح المسؤول أن السياسة المعدلة ستركز على نقل الأقرباء من الدرجة الأولى للمواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء والأفغان الحاصلين على تأشيرات الهجرة الخاصة إلى الولايات المتحدة من "المعرضين لخطر انتقام حركة طالبان" بسبب عملهم لصالح الحكومة الأميركية.

وأضاف أن أفراد الأسرة الذين يتم قبولهم من هذه الفئات سيتمتعون "بوضع هجرة دائمة وطويلة الأجل"، مما يسمح لهم "بالاستقرار والاندماج بسرعة أكبر في مجتمعاتهم الجديدة".

وقال "نحن نعلم أن لمّ شمل الأسر يظل حقا وأولوية قصوى بالنسبة للأفغان أنفسهم وللمجتمعات التي تهتم بهم وللمناصرين لهم في جميع أنحاء البلاد وكذلك لمجموعات قدامى المحاربين.. وبالنسبة لنا أيضا".

وأوضح أنه بموجب التغييرات، ستتوقف الولايات المتحدة، مع استثناءات قليلة، عن السماح للأفغان بالدخول المشروط لأسباب إنسانية، وهو برنامج خاص يمنح الدخول المؤقت دون ضمان الحصول على إقامة دائمة قانونية.

وتأتي السياسة المعدلة بعد انتقادات وجهها بعض النواب ومنظمات اللاجئين وجماعات المحاربين القدامى بأن الإدارة الأميركية فشلت في التخطيط المناسب لإجلاء الأفغان المعرضين لـ"خطر انتقام طالبان" عندما سحبت واشنطن آخر جنودها من أفغانستان قبل عام.

كما أنها تأتي بعد أشهر من المحادثات بين الإدارة الأميركية وتحالف أفغانستان-إيفاك، الذي يضم مجموعات تساعد في إجلاء الأفغان وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة.

وتقول الإدارة الأميركية إن عملية الإجلاء، التي شابتها الفوضى في مطار كابل وتفجير انتحاري أدى إلى مقتل 13 جنديا أميركيا وأكثر من 170 أفغانيا، كانت ناجحة. وأعيد توطين ما يقرب من 90 ألف أفغاني في الولايات المتحدة، في واحدة من أكبر العمليات من نوعها.

وتسري السياسة المعدلة، والتي أطلق عليها اسم الترحيب الدائم، اعتبارا من 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال شون فانديفر، رئيس تحالف أفغانستان-إيفاك "إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا"، مضيفا أن الإدارة لا تزال بحاجة إلى تحسين سبل معالجة الطلبات المتعلقة بتأشيرات الهجرة الخاصة وزيادة رحلات إعادة التوطين.