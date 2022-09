بالفيديو.. نجاة نائبة الرئيس الأرجنتيني من محاولة اغتيال

قال مسؤولون أرجنتينيون إن كريستينا كيرشنر نائبة الرئيس الأرجنتيني "لم تصب بأذى يوم الخميس عندما حاول رجل يحمل سلاحا معبأ إطلاق النار عليها لكن الرصاصة لم تنطلق".

وقال الرئيس ألبرتو فرنانديز في خطاب بثه التلفزيون "صوب رجل سلاحا ناريا على رأسها وضغط على الزناد.. كريستينا ما زالت على قيد الحياة ولسبب ما لم يتم تأكيده، لم تنطلق الرصاصة من المسدس".

Insane video out of Argentina—a man points what appears to be a gun at embattled Vice President Cristina Fernández de Kirchner amid political chaos over corruption case against her. More here: https://t.co/nxn1Wgds1l pic.twitter.com/23spEVbAaY

