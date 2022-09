الخطر لم ينته.. 70 هزة ارتدادية تضرب تايوان ومشاهد مرعبة لزلزال الأحد

سجل مركز رصد الزلازل في تايوان أكثر من 70 هزة ارتدادية عقب الزلزال القوي الذي ضرب "تايتونج كاونتي" بجنوب شرقي تايوان أمس الأحد، وبلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية في تايوان بأن أقوى هزة ارتدادية سجلها المرصد بلغت 5.9 على مقياس ريختر، وأشارت إلى أن المرصد يتوقع مزيدا من الهزات الارتدادية في الأيام المقبلة.

و ذكر موقع "تايوان نيوز" أن حصيلة الإصابات جراء زلزال أمس ارتفعت إلى 146 إصابة، وحالة وفاة واحدة. وأشار إلى أن قرابة 500 شخص تقطعت بهم السبل في مناطق جبلية بشرق تايوان بسبب الانهيارات الأرضية التي أغلقت الطرق.

ووفقا للموقع المحلي، فقد أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية أن قرابة 212 ألف أسرة عانت من انقطاع التيار الكهربائي، كما عانت قرابة 5 آلاف أسرة من انقطاع المياه.

يُذكر أن تايوان التي تمتاز بكثرة الجبال تقع على "حزام نار" يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادي.

ويقطن معظم السكان الساحل الغربي المسطح والعاصمة تايبيه، أما الساحل الشرقي ذو المناظر الطبيعية الخلابة فهو أقل كثافة سكانية لكنه يعدّ وجهة سياحية.

وكثيرا ما يشهد زلازل يتسبب معظمها بأضرار طفيفة، علما بأن هذه الجزيرة سجّلت في الماضي هزّات أسفرت عن سقوط قتلى.

