المخابرات الإسرائيلية تعلن اعتقال "خلية" تنتمي لحركة حماس

كشف جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) اليوم الاثنين أنه اعتقل بالتعاون مع قوات جيش الاحتلال 7 فلسطينيين في الضفة الغربية ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بشبهة التخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

وقال الجهاز الإسرائيلي إن ما وصفها بـ"الخلية" التي تم اعتقالها، ضمّت فلسطينيين من الخليل ونابلس، وقال إنهم اعترفوا خلال التحقيق معهم أنهم تلقوا توجيهاتهم من شخص ينتمي لحركة حماس في قطاع غزة، يدعى يحي عمار محمد أبو سعيفان.

ووفق الشاباك أيضا، فإن "أبو سعيفان" وجّه أعضاء الخلية لكيفية إعداد عبوات ناسفة، وزودهم بتعليمات حول كيفية تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، فضلا عن تلقيهم الأموال التي باشروا بواسطتها شراء المواد المتفجرة وإجراء التدريبات.

ويأتي ذلك بعد يوم من إصدار حركة حماس بيانا يدعو الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "تصعيد المقاومة الشاملة" ردا على سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وقال بيان صحفي للحركة إن "تسييج" الاحتلال مساحات واسعة في الأغوار الشمالية للاستيلاء عليها لصالح مشاريعه الاستيطانية هو سرقة وجريمة تأتي في إطار العدوان المتواصل على الشعب والأرض والمقدسات.

وأدان بيان حركة حماس مواصلة إسرائيل سياسة التهجير والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني، قائلا "هذه السياسة لن تفلح في طمس معالم الأرض التاريخية، ولن تثني الشعب عن النضال".