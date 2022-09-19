زلزال قوي يضرب غرب المكسيك وتحذيرات من أمواج تسونامي

ضرب زلزال قوي غربي المكسيك مساء الاثنين، وتسبب في اهتزاز المباني بالعاصمة مكسيكو، وسط تحذيرات من رصد أمواج تسونامي قبالة السواحل الغربية، في حين لم تصدر تقارير عن وقوع إصابات.

وذكرت الوكالة الوطنية لرصد الزلازل أن شدة الزلزال بلغت 7.4 درجات على مقياس ريختر، في حين قال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي إن شدته بلغت 7.6.

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 59 كلم (37 ميلا) جنوب كوالكومان في ولاية ميشواكان على ساحل المحيط الهادي، وفي عمق حوالي 15 كيلومترا.

وأعلن مركز التحذير من تسونامي أنه رصد أمواج تسونامي بعد الزلزال قبالة السواحل الغربية للبلاد.

وكتب الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر "نأمل من صميم قلبنا ألا يكون قد حدث أمر خطير".

أما رئيسة بلدية العاصمة المكسيكية كلوديا شينباوم فكتبت على تويتر "حتى الآن، لم يتم إبلاغنا بوقوع أضرار".

وتزامن الزلزال مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا عامي 1985 و2017، إذ كان سكان العاصمة يتدربون على مواجهة الهزات الأرضية قبل نصف ساعة فقط من حدوث الهزة.

وتنظم السلطات تدريبا على مواجهة الزلازل كل عام في ذكرى وقوع الزلزالين الكبيرين، ففي مثل هذا اليوم من عام 2017 أدى زلزال بقوة 7.1 درجات لمقتل 369 شخصا، وفي التاريخ نفسه من العام 1985 وقع زلزال بقوة 8.1 درجات ودمر وسط العاصمة مخلفا أكثر من 10 آلاف قتيل.