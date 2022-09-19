محكمة باكستانية تُسقط اتهامات بالإرهاب ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان

أمرت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الاثنين بإسقاط تهم الإرهاب التي وجهتها الشرطة لرئيس الوزراء السابق عمران خان، بناء على مزاعم بتهديد قاضية ومسؤولين رفيعي المستوى بالشرطة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا بشكل منفصل، في اتهام خان رسميا بازدراء المحكمة في 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وذكر علي ظفر محامي خان لوكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء أن لجنة من قاضيَين بالمحكمة العليا في إسلام آباد برئاسة كبير القضاة "أثر مين الله" أصدرت الحكم بينما قبلت استئناف خان بسحب اتهامات الإرهاب.

ويشكل القرار انفراجة لخان -نجم الكريكت السابق- والذي يواجه سلسلة من المشكلات القانونية منذ الإطاحة به في أبريل/نيسان الماضي عبر تصويت بحجب الثقة في البرلمان اقترحه ائتلاف المعارضة حينها.

وأبلغ المحامي فيصل تشاودري رويترز بأن المحكمة قالت إن المزاعم بأن خان أساء لرجال شرطة وقضاء لا ترقى لمستوى توجيه اتهامات بالإرهاب.

وترتبط الاتهامات بخطاب ألقاه خان ويقال إنه هدد فيه مسؤولين من الشرطة والقضاء بعد رفض الإفراج بكفالة عن أحد أقرب مساعديه في قضية عصيان.

واعتبر بابار عوان وهو محام آخر من فريق الدفاع عن خان، القرار دليلا على أن الاتهامات الموجهة لخان "ملفقة".