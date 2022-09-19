للمرة الأولى منذ 7 سنوات.. جماعة الحوثي تنظم عرضا عسكريا غير مسبوق بصنعاء

نظّمت جماعة أنصار الله الحوثية باليمن استعراضا بطائرات مروحية في سماء العاصمة صنعاء، للمرة الأولى منذ بدء الحرب في البلاد مطلع عام 2015.

وقال موقع "26 سبتمبر نت" التابع للجماعة: "حلقت في سماء العاصمة صنعاء صباح اليوم أسراب من المروحيات التي تحمل الأعلام الوطنية"، وأشار الموقع إلى أن "تحليق الطائرات المروحية جاء بعد غياب دام أكثر من 8 أعوام نتيجة العدوان على بلادنا"، في إشارة إلى عمليات التحالف الذي تقوده السعودية التي بدأت في مارس/آذار 2015.

ولفت إلى أن "ظهور المروحيات بسماء العاصمة صنعاء، يأتي ضمن الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية التي يتم الاحتفاء بها خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول".

وأوضح أنه "من المتوقع أن تشهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات احتفالات وعروضا عسكرية وشبابية وكرنفالية بهذه المناسبات الوطنية التي تتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف".

ويعد هذا أول استعراض عسكري بطائرات مروحية يقوم به الحوثيون منذ عام 2015. ومؤخرا نفذ الحوثيون عددا من الاستعراضات العسكرية، بينها عرض عسكري كبير في مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن، أثار قلق الأمم المتحدة التي اعتبرته خرقا لاتفاق الهدنة في المحافظة.

وتأتي هذه العروض الحوثية رغم استمرار الهدنة بين الجماعة والقوات الحكومية منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، وسط اتهامات متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين بشأن خروق للهدنة.

وخلال الأيام الماضية، برزت تحركات دبلوماسية أممية ودولية متعددة، تهدف لإقناع أطراف الصراع بتمديد الهدنة وتوسيعها قبل أن تنتهي في الثاني من الشهر المقبل.