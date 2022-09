مستشار الأمن القومي الأميركي: تصريح الرئيس الإيراني بشأن إجراء بحوث عن المحرقة مشين

انتقد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان -اليوم الاثنين- تصريح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لقناة أميركية دعا فيه إلى إجراء بحوث عن وقوع محرقة لليهود على يد ألمانيا النازية، ووصف سوليفان -في تغريدة على حسابه بموقع تويتر- تصريح رئيسي بـ "المشين وتجب إدانته عالميا".

وجاءت تغريدة مستشار الأمن القومي الأميركي تفاعلا مع تغريدة سابقة نشرتها المبعوثة الأميركية الخاصة لمراقبة ومحاربة معاداة السامية، ديبورا ليبستادت، قالت فيها "دعوة الرئيس الإيراني رئيسي لإجراء "بحث" لتحديد إذا ما كانت المحرقة قد وقعت، هي دعوة سخيفة وخطيرة"، وأضافت المبعوثة الأميركية أن تصريح الرئيس الإيراني "شكل من أشكال إنكار الهولوكوست ومعاداة السامية".

This statement from Iran’s president is outrageous and should be universally condemned. https://t.co/5zmIfh9UpB

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) September 19, 2022