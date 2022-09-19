البنتاغون: هجوم صاروخي "فاشل" يستهدف إحدى قواعدنا في سوريا

قالت القيادة الأميركية الوسطى إن هجوما صاروخيا فاشلا استهدف قاعدة "القرية الخضراء" الأميركية في ريف دير الزور بشرق سوريا، وإنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وأضافت أن الهجوم على القاعدة تم بـ3 صواريخ ولم يتسبب بأي أضرار، وأنها تحقق في مصدره.

وقالت القيادة -في بيان- إن 3 صواريخ من عيار 107 مليمترات استهدفت القاعدة يوم الأحد، وعُثر على صاروخ رابع مع أنابيب إطلاق صواريخ عند نقطة الإطلاق على بعد نحو 5 كيلومترات.

واستُهدفت قاعدة "القرية الخضراء" الشهر الماضي في مواجهات بين الجيش الأميركي ومسلحين قيل إنهم مدعومون من إيران، وأسفرت المواجهات عن إصابة عسكري أميركي واحد على الأقل إصابة طفيفة.

وأثار الحادث ردا أميركيا أسفر عن مقتل 2 أو 3 من المسلحين الذين نفذوا الهجمات.

يذكر أن "القرية الخضراء" اسم أطلقه الجيش الأميركي على قاعدة أقامها عام 2018 قرب حقل العمر النفطي.