شاهد- جنازة الملكة.. ماكرون يثير حفيظة الإنجليز على منصات التواصل

أثار لباس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تجول به في شوارع لندن قبيل حضوره مراسم اليوم الأخير لجنازة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، حفيظة رواد منصات التواصل في بريطانيا، معتبرين أنه تجاوز "حدود اللياقة".

ونقلت وسائل إعلام بريطانية صورا لماكرون مع عقيلته بريجيت وهما يرتديان هنداما وصفوه بغير الرسمي وغير اللائق، ولا يراعي مراسم حضور جنازة ملكية.

Emmanuel Macron est arrivé à #Londres où il se balade incognito. Il remonte la file d’attente et déclare « partager la peine des Britanniques » pic.twitter.com/xUvZpL2Ch5 — Pierre-Louis Caron (@pierloucaron) September 18, 2022

وأظهرت الصور ماكرون مرتديا سترة ووشاحا داكنين، إضافة إلى نظارات شمسية وحذاء رياضيا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الرئيس وزوجته وصلا أمس إلى لندن و"تجولا يدا في اليد" بشوارع العاصمة البريطانية، لكنهما لم يسلما من عدسات المصورين، حسب تعبيرها.

Malgré une balance commerciale extrêmement déficitaire, Macron parvient à exporter l’indécence, la honte et le mépris aux quatre coins du monde. Pour ça, on peut toujours compter sur lui ! 🤢#ElizabethII #CharlesIII pic.twitter.com/VouAxqZ6fC — Nicolas Meizonnet (@NMeizonnet) September 19, 2022

ولدى حضورهما اليوم مراسم الجنازة الرسمية، ظهر ماكرون وعقيلته بلباس رسمي غير الذي نشرته وسائل الإعلام البريطانية أمس.

وتدهورت العلاقات بين لندن وباريس منذ مغادرة بريطانيا -التي يحكمها المحافظون- الاتحاد الأوروبي عام 2020، مع اندلاع خلافات حول الهجرة والتجارة.