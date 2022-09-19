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شاهد- جنازة الملكة.. ماكرون يثير حفيظة الإنجليز على منصات التواصل

epa10191787 French President Emmanuel Macron (L) and his wife Brigitte Macron (R) walk in a street in London, 18 September 2022. The couple arrived in London to pay their respects to Britain's late Queen Elizabeth II. The queen's funeral will be held on 19 September, following four days of lying in state inside Westminster Hall. EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
ماكرون ظهر مرتديا سترة ووشاحا داكنين إضافة إلى نظارات شمسية وحذاء رياضي (الأوروبية)
19/9/2022-|آخر تحديث: 19/9/202204:01 PM (مكة المكرمة)

أثار لباس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تجول به في شوارع لندن قبيل حضوره مراسم اليوم الأخير لجنازة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، حفيظة رواد منصات التواصل في بريطانيا، معتبرين أنه تجاوز "حدود اللياقة".

ونقلت وسائل إعلام بريطانية صورا لماكرون مع عقيلته بريجيت وهما يرتديان هنداما وصفوه بغير الرسمي وغير اللائق، ولا يراعي مراسم حضور جنازة ملكية.

وأظهرت الصور ماكرون مرتديا سترة ووشاحا داكنين، إضافة إلى نظارات شمسية وحذاء رياضيا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الرئيس وزوجته وصلا أمس إلى لندن و"تجولا يدا في اليد" بشوارع العاصمة البريطانية، لكنهما لم يسلما من عدسات المصورين، حسب تعبيرها.

ولدى حضورهما اليوم مراسم الجنازة الرسمية، ظهر ماكرون وعقيلته بلباس رسمي غير الذي نشرته وسائل الإعلام البريطانية أمس.

وتدهورت العلاقات بين لندن وباريس منذ مغادرة بريطانيا -التي يحكمها المحافظون- الاتحاد الأوروبي عام 2020، مع اندلاع خلافات حول الهجرة والتجارة.

المصدر : مواقع إلكترونية