زعماء عرب يشاركون في تشييع الملكة إليزابيث.. فمن هم؟

تشهد العاصمة البريطانية لندن في وقت لاحق الاثنين تشييع الملكة إليزابيث الثانية إلى مثواها الأخير، بمشاركة نحو 500 من قادة ومسؤولي العالم، في حين تحدثت الأنباء عن احتمال مشاركة أكثر من 10 من الزعماء ورؤساء الحكومات العرب.

وكانت الملكة فارقت الحياة في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، عن عمر ناهز 96 عاما، وذلك بعد 70 عاما من توليها العرش.

وستقام الجنازة الرسمية للملكة الراحلة في كنيسة وستمنستر في لندن، في ختام مراسم رسمية وحداد استمرت 10 أيام.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فستشهد مراسم تشييع ملكة بريطانيا مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك الأردن عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

كما يشارك في الجنازة رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكذلك رؤساء الوزراء المصري مصطفى مدبولي والجزائري أيمن بن عبد الرحمن والفلسطيني محمد اشتية واللبناني نجيب ميقاتي، إضافة إلى موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، والأمير مولاي رشيد شقيق الملك محمد السادس.

بدورها، قالت وكالة رويترز إن قائمة القادة العرب المتوقع مشاركتهم في مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية تشمل أيضا سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتم استدعاء أكثر من ألفي شرطي من مختلف أنحاء البلاد لمؤازرة شرطة لندن في تأمين مراسم التشييع.

وتصف شرطة لندن الجنازة بأنها أكبر عملية أمنية تقوم بها على الإطلاق؛ إذ سيجتمع رؤساء دول وحكومات وأفراد العائلة المالكة وحشود ضخمة في الشوارع.