بمقر سفارة الإمارات بتل أبيب.. عبد الله بن زايد يجري مباحثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمس الأحد مباحثات مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد حول السياسة الإقليمية والأمن والقضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في مقر سفارة الإمارات بتل أبيب.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال غانتس "في الوقت الذي نحتفل فيه بمرور عامين على توقيع اتفاقيات "أبراهام" التاريخية (تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات)، كان من دواعي سروري الاجتماع مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد".

وأضاف أن لقاءه مع وزير خارجية الإمارات ركز على السياسة الإقليمية والأمن والقضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وتابع "جددت التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والتطورات على الساحة الفلسطينية".

يشار إلى أن وزير الخارجية الإماراتي بدأ الأربعاء الماضي زيارة رسمية لإسرائيل تستمر عدة أيام، ويرافقه وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.

وصادف الخميس الماضي الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، الذي أعلنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

والتقى الوزير الإماراتي الخميس الماضي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء يائير لبيد، قبل أن ينظم حفلا بمقر السفارة الإماراتية في تل أبيب بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.