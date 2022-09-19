الصين ترد على تصريحات بايدن بخصوص دفاعه العسكري عن تايوان

قالت الخارجية الصينية إنها تعارض بشدة تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن تايوان، التي أعرب فيها عن استعداد واشنطن للدفاع عن الجزيرة ضد أي هجوم صيني عليها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن بكين "تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما تراه مناسبا".

وتابعت بالقول "هناك صين واحدة في العالم فقط، وتايوان جزء من الصين، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة في كامل الصين".

وجاء الرد الصيني الرسمي تعليقا على تصريح لبايدن، أكد فيه أن القوات الأميركية ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني "غير مسبوق".

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" (CBS) الأميركية، سئل بايدن عما إذا كانت القوات الأميركية ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، والتي تعدّها الصين إقليما تابعا لها؟ فقال "نعم، إذا حدث في الواقع هجوم غير مسبوق".

وعندما طُلب منه أن يوضح إذا كان يقصد أنه على عكس الوضع في أوكرانيا، ستقوم القوات الأميركية "رجالا ونساء" بالدفاع عن تايوان في حالة حدوث غزو صيني، قال بايدن "نعم".

وفي السياق ذاته، أضاف بايدن أنه حذّر نظيره الصيني شي جين بينغ من الضرر الذي قد يلحق بمناخ الاستثمار إذا انتهكت بكين العقوبات التي فُرضت على روسيا.