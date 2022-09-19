شرطة الاحتلال تفرج عن مدير المسجد الأقصى

أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، بعد اعتقاله فترة قصيرة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ الكسواني في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة، واستولت على جهاز الحاسوب الخاص به وبعض الوثائق والمقتنيات، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى أحد مراكزها في المدينة.

ولم يصدر تعقيب من الشيخ الكسواني أو الشرطة الإسرائيلية عن أسباب الاعتقال. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت مطلع الأسبوع الجاري أن السلطات الإسرائيلية اتخذت قرارات باعتقال فلسطينيين وإبعادهم من المسجد الأقصى، استعدادا للأعياد الإسرائيلية.

وتبدأ نهاية الأسبوع الجاري أعياد رأس السنة العبرية ويوم الغفران والمظلة، التي تستمر 3 أسابيع. وكانت جماعات يمينية إسرائيلية قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى، في فترة الأعياد اليهودية. وفي المقابل، دعت فعاليات فلسطينية إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى.