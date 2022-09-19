إسرائيل تعيّن أول سفير لها في تركيا منذ عام 2018

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية -اليوم الاثنين- عن تعيين إيريت ليليان سفيرة لتل أبيب لدى أنقرة، وذلك بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين إلى أعلى مستوى لها، وقد ظل المنصب شاغرا منذ 4 سنوات بعد تدهور العلاقات بين الطرفين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن تعيين السفيرة ليليان بشكل نهائي في المنصب يحتاج إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" (The Times Of Israel) أن إيريت ليليان دبلوماسية بارزة، وقد قامت بدور أساسي في تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، وكانت القائمة بالأعمال في السفارة الإسرائيلية لدى أنقرة منذ فبراير/شباط 2021.

وكانت إسرائيل وتركيا قد أعلنتا منتصف الشهر الماضي عن قرارهما تبادل السفراء، ولم تعلن تركيا حتى الآن اسم سفيرها الجديد في تل أبيب.

لبيد وأردوغان

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، وسيكون أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيلي ورئيس تركي منذ عام 2008.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أن الاجتماع بين أردوغان ولبيد سيعقد غدا الثلاثاء.

وفي مارس/آذار الماضي، توجّه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ -الذي يعد منصبه شرفيا- إلى تركيا بناء على دعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى هذا البلد منذ 2007.

وبعد شهرين من زيارة هرتسوغ، زار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إسرائيل، وقالت أنقرة وتل أبيب إنهما ترغبان في توسعة علاقاتهما الاقتصادية.

يذكر أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تدهورت عام 2008 إثر شنّ إسرائيل هجوما عسكريا على غزة، وقد جمّدت العلاقات بين الجانبين عام 2010 في أعقاب هجوم الجيش الإسرائيلي على سفينة تركية التي كانت جزءا من قافلة مساعدات متجهة الى غزة، أسفر عن مقتل 10 مدنيين.