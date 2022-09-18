مصرع 3 أشخاص في اصطدام طائرتين قرب دنفر الأميركية

لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر اصطدام طائرتين صغيرتين في الجو اليوم السبت بالقرب من مدينة دنفر بولاية كولورادو الأميركية.

وقالت مصادر الشرطة بالولاية إنها عثرت على راكبي إحدى الطائرتين قتيلين داخل حطام الطائرة، كما عثرت على راكب الطائرة الثانية قتيلا بين الحطام في مكان آخر.

ولم تعلن السلطات المحلية هويات الضحايا، بينما قال المجلس الوطني لسلامة النقل إن تحقيقا يجري في حادث التصادم بين طائرة من طراز "سيسنا 172" وطائرة من طراز "سونكس إكسينوس" قرب لونغمونت بولاية كولورادو.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن عدد من الأشخاص في المنطقة أنهم شاهدوا لحظة التصادم في سماء مقاطعة بولدر قبيل الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي.