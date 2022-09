شاهد- "تبدد أموالنا على طقوسك".. موقف محرج للملك تشارلز في ويلز

تعرض الملك البريطاني تشارلز الثالث لموقف محرج في كارديف عاصمة ويلز، خلال إقدامه على مصافحة عدد من المواطنين الذين احتشدوا لحضور مراسم تنصيبه، حيث خرج شخص من بين الجمهور واتهم الملك بتبديد أموال الضرائب على مراسم الطقوس الملكية.

وتداول ناشطون ومدوّنون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه تشارلز الثالث أثناء توجهه نحو مجموعة من الويلزيين ليصافح بعضهم. وبينما كان يتحدث مع سيدة، ارتفع صوت شخص معارض من الخلف، قائلا "بينما نحن نعاني في دفع فواتير التدفئة لمنازلنا، أنت تقيم مراسم تنصيب ملكية باهظة من أموال دافعي الضرائب".

'The taxpayer pays $100 million for you, and what for?' — During a stop in Cardiff, Wales, King Charles III was heckled by a protester who accused him of using taxpayer money for ceremonies while some people in the country are struggling pic.twitter.com/s8PRCbPppq

— NowThis (@nowthisnews) September 16, 2022