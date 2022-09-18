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شاهد- "تبدد أموالنا على طقوسك".. موقف محرج للملك تشارلز في ويلز

الواقعة حدثت لدى مصافحة الملك تشارلز الثالث عددا من المواطنين في كارديف (مواقع التواصل)
18/9/2022

تعرض الملك البريطاني تشارلز الثالث لموقف محرج في كارديف عاصمة ويلز، خلال إقدامه على مصافحة عدد من المواطنين الذين احتشدوا لحضور مراسم تنصيبه، حيث خرج شخص من بين الجمهور واتهم الملك بتبديد أموال الضرائب على مراسم الطقوس الملكية.

وتداول ناشطون ومدوّنون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر فيه تشارلز الثالث أثناء توجهه نحو مجموعة من الويلزيين ليصافح بعضهم. وبينما كان يتحدث مع سيدة، ارتفع صوت شخص معارض من الخلف، قائلا "بينما نحن نعاني في دفع فواتير التدفئة لمنازلنا، أنت تقيم مراسم تنصيب ملكية باهظة من أموال دافعي الضرائب".

وأضاف الشخص مهاجما الملك تشارلز "أنت لست ملكي" وسط تهليل من الحاضرين في المكان، قبل أن تتحول البسمة على وجه الملك الجديد ويهمّ بالانصراف مسرعًا بعيدًا عن الحشد المتجمع لرؤيته.

وأعلن مجلس الجلوس على العرش في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري تنصيب تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة، وذلك بعد يومين من وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، وسط مراسم تاريخية يشهدها العالم لأول مرة على الهواء مباشرة.

وتستمر مراسم تتويج الملك تشارلز أياما وفقا لتقاليد مستمرة في المملكة المتحدة منذ عقود.

المصدر : وكالة سند