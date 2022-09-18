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تونس.. استدعاء الغنوشي والعريّض للتحقيق بوحدة مكافحة الإرهاب

Tunisia's Rached Ghannouchi, head of the moderate Islamist Ennahda and speaker of the parliament, is surrounded by presidential guard members upon his arrival for questioning after he was summoned by Tunisian anti-terrorism police in Tunis, Tunisia April 1, 2022. REUTERS/Zoubeir Souissi
الغنوشي قبل مثوله أمام مكتب التحقيق في أبريل/نيسان الماضي (رويترز)
18/9/2022-|آخر تحديث: 18/9/202201:57 PM (مكة المكرمة)

أكدت مصادر من حركة النهضة التونسية -للجزيرة- استدعاء كل من رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريّض للمثول غدا الاثنين أمام وحدة مكافحة الإرهاب، من دون تحديد سبب الاستدعاء.

ورجحت المصادر نفسها أن تكون الدعوة على خلفية التحقيق في ما يعرف بملف التسفير إلى بؤر التوتر.

وكانت وحدة مكافحة الإرهاب في تونس قد أوقفت صباح الأربعاء الماضي القيادي بالنهضة الحبيب اللوز في إطار التحقيقات في هذه القضية.

كما أصدرت النيابة العامة في وقت سابق مذكرة إيقاف بحق 3 مسؤولين أمنيين سابقين، إضافة إلى النائب السابق بكتلة ائتلاف الكرامة رضا الجوادي.

ومنذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية، خضع الغنوشي، رئيس البرلمان المجمدة أعماله، للتحقيق في دعاوى أخرى بينها تبييض الأموال في ما يعرف بقضية "جمعية نماء" والإساءة للقوى الأمنية.

وراشد الغنوشي (81 عاما) من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيّد منذ أن سيطر سعيّد على السلطات التنفيذية العام الماضي، وأقال الحكومة، ثم حلّ البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.

المصدر : الجزيرة