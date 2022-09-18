برلين.. تلطيخ واجهة الجمعية الألمانية الإسرائيلية باللون الأحمر في ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، فتح تحقيق في اعتداء تضمن تلطيخ مدخل مكتب الجمعية الألمانية-الإسرائيلية (وسط برلين) بطلاء أحمر، مع كتابة عبارات تذكّر بمذبحة صبرا وشاتيلا، وذلك في الذكرى السنوية الـ40 للمجزرة.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة بأن جهاز أمن الدولة (التابع للهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم) يحقق في الحادثة، بعدما لاحظت خدمة التنظيف الكتابات والدهانات باللون الأحمر على المبنى أمس السبت.

وقال رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية في برلين، فولكر بيك، إنه تم تحرير دعوى بتهمة إتلاف ممتلكات، معتبرا أن الفاعلين يشيرون إلى حدث وقع قبل 40 عاما.

وأضاف بيك -في تصريح لصحيفة "بيلد"- أن "من يرتكب مثل هذه الهجمات بالتلطيخ بالألوان يسعى للترهيب ولإثارة القلق… ولكنه ضل العنوان لدينا، فلن نسمح لأحد بترهيبنا".

كما قال بيك إن "لجنة حكومية إسرائيلية كانت انتقدت المسؤولين في الجانب الإسرائيلي"، بشأن المذبحة التي حدثت قبل 40 سنة.

بدوره، ندد السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور بما حدث، وقال في تغريدة "هذا غير معقول! يجب أن يغضب الجميع من هذه الكراهية والتخريب السياسي لإسرائيل".

Das ist unglaublich! Jeder sollte empört sein über diesen Israel-Hass und politischen Vandalismus. An @Volker_Beck und unsere Freunde von der @DIGeV_de sage ich: Wenn Ignoranten euch angreifen, liegt es wahrscheinlich daran, dass ihr etwas richtig macht.https://t.co/GAu5z6EJn6 — Ambassador Ron Prosor (@Ron_Prosor) September 18, 2022

وتظهر صور متداولة على مواقع التواصل الباب الزجاجي لمكتب الجمعية وهو ملطخ بطلاء أحمر، وعليه عبارة "40 عاما على المذبحة".

وبدءا من يوم 16 سبتمبر/أيلول 1982 وعلى مدى 3 أيام، ارتكبت مليشيات لبنانية مذبحة صبرا وشاتيلا في مخيم للاجئين الفلسطينيين، على مرمى البصر من نقاط تفتيش إسرائيلية، وألقيت المسؤولية على عاتق وزير دفاع إسرائيل حينذاك أرييل شارون.