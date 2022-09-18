بعد حادثة أغضبت تل أبيب.. تشيلي تصدر قرارها بشأن اعتماد سفير إسرائيل الجديد

أعلنت تشيلي أنها ستتسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد أن ألغى الرئيس غابرييل بوريك تلك المراسم الأسبوع الماضي ردا على مقتل فتى فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

وكان السفير جيل أرتزيلي قد حضر إلى قصر لا مونيدا في سانتياغو الخميس لتقديم أوراق اعتماده مع دبلوماسيين آخرين، قبل إخطاره بتأجيل المراسم، وهو ما أثار حالة استنكار لدى تل أبيب والجالية اليهودية.

وقالت وزارة الخارجية التشيلية، في بيان أمس السبت، إن "قرار تأجيل تقديم أوراق الاعتماد يجب أن يُفهَم، نظرا إلى الحساسية السياسية الناتجة من وفاة فتى فلسطيني يبلغ 17 عاما في شمال الضفة الغربية خلال عملية للجيش الإسرائيلي في اليوم نفسه".

وأوضحت أن "حكومة تشيلي أعادت تحديد موعد تقديم أوراق اعتماد سفير إسرائيل المعيَّن جيل أرتزيلي في 30 سبتمبر/أيلول".

ونددت إسرائيل الجمعة بـ"السلوك الخطر للغاية وغير المسبوق" لتشيلي، واستدعت السفير التشيلي للحضور اليوم الأحد للتعبير عن استيائها.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية أن رفض الرئيس التشيلي غابرييل بوريك قبول أوراق اعتماد سفير تل أبيب، جيل أرتزيلي، يضرّ "بشكل خطير" بعلاقات البلدين.

وقالت الحكومة التشيلية إن تأجيل المراسم كان له "طابع استثنائي"، وعبّرت عن "رغبتها الدائمة في الحفاظ على علاقة أخوية وبنّاءة مع دولة إسرائيل وشعبها على أساس الاحترام والحوار والتعاون".

وقُتل عدي صلاح (17 عاما) الخميس برصاص قوات الاحتلال في عملية قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

والرئيس التشيلي بوريك معروف بأنه من منتقدي إسرائيل، وحينما كان نائبا في البرلمان أيّد مشروع قانون يقترح مقاطعة البضائع الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان المحتلة.