تركيا تعلن قتل مسلحين بشمال سوريا ردا على استهداف جيشها

أعلنت تركيا أنها استهدفت مواقع في شمال سوريا، مما أسفر عن مقتل 12 "إرهابيا"، وذلك ردا على قصف صاروخي من قبل مليشيات كردية تسبب بمقتل جندي تركي وإصابة آخر.

وقالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إن مسلحين شنوا هجوما بقاذفة صواريخ على موقع عسكري تركي في سروج بإقليم شانلي أورفا قرب الحدود، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

وأضافت الوزارة في بيان "تم تحديد أهداف في المنطقة وإطلاق النار عليها على الفور، وتحييد 12 إرهابيا بحسب للمعلومات الأولية".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بشن تركيا غارات جوية على مواقع لقوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية -التي تعتمد أساسا على وحدات حماية الشعب الكردية- في ريف مدينة عين العرب (كوباني) شرق حلب.

وأضاف المرصد أن الغارات أسفرت عن مقتل 3 جنود سوريين، وأن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لسقوط جرحى، بعضهم في حالة خطيرة.

وسبق أن حذر النظام السوري من أنه سيرد على أي هجمات مباشرة تركية تستهدف قواته، وذلك بعد غارة تركية منتصف أغسطس/آب الماضي على موقع للنظام قرب عين العرب أدت إلى مقتل 3 جنود على الأقل، بحسب وكالة أنباء النظام (سانا).

وشنت تركيا منذ عام 2016 سلسلة عمليات عسكرية عبر الحدود ضد القوات الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية، لكن هذه العمليات نادرا ما أدت إلى مقتل عناصر من جيش النظام.