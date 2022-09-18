ترقب حضور 100 زعيم.. بايدن يصل لندن للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بريطانيا مساء السبت للمشاركة في تشييع الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري عن 96 عاما.

وحطت طائرة بايدن في مطار ستانستيد خارج لندن، ومن المتوقع أن يلقي نظرة الوداع على نعش الملكة الراحلة ويلتقي الملك الجديد تشارلز الثالث الأحد، قبل أن يشارك في مراسم الجنازة الاثنين.

ومن المقرر أن يحضر الجنازة الرسمية نحو 100 من رؤساء الدول والحكومات.

ومن بين الزعماء الذين وصلوا بالفعل رئيسا وزراء كندا جاستن ترودو وأستراليا أنتوني ألبانيز.

والجمعة الماضي، انحنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن أمام النعش بقاعة وستمنستر، وكانت من أوائل الزعماء الذين وصلوا إلى لندن.

والتقى الملك تشارلز الثالث السبت زعماء 14 دولة تقع ضمن التاج البريطاني، مثل كندا وأستراليا وجامايكا.

مشاعر التقدير

ووقف مئات الآلاف من الأشخاص السبت ساعات طويلة في صف ممتد بمحاذاة نهر التايمز في انتظار إلقاء نظرة الوداع على النعش وإبداء مشاعر التقدير للملكة، كما يعد شهادة على التأثير الذي كان لها عليهم.

وداخل القاعة الصامتة، بكى بعض المعزين بينما كان بعض الجنود الحاليين والمحاربين القدامى يؤدون التحية لقائدتهم السابقة، كما جثا البعض على ركبتيه في طابور الانتظار.

وتحدث أبناء الملكة عن مدى شعورهم بحب الناس بعد ردود الفعل على وفاة والدتهم، وصافح الملك تشارلز ووريث العرش وليام المعزين في الصف ووجها لهما التحية.

ووسط تحيات لتشارلز ووريث العرش وليام وهتاف "حفظ الله الملك"، تحدث الاثنان إلى المعزين عند جسر لامبيث، بينما اقترب المعزون من نهاية الصف الضخم ليمروا أمام الجثمان المسجى في قاعة وستمنستر التاريخية.





أكبر عملية أمنية

وتصف شرطة لندن الجنازة بأنها أكبر عملية أمنية تقوم بها على الإطلاق؛ إذ سيجتمع رؤساء دول وحكومات وأفراد العائلة المالكة وحشود ضخمة في الشوارع.

وزار الملك مقر الشرطة السبت لتقديم الشكر لموظفي خدمات الطوارئ المشاركين في التخطيط.

وفي تأكيد على المخاطر، قالت الشرطة إنها احتجزت شخصا ثم ألقت القبض عليه بعد أن قال شاهد لقناة سكاي نيوز التلفزيونية إنه "ركض إلى نعش الملكة".

وأظهرت لقطات مصورة رجال الشرطة يقيدون رجلا على الأرض قبل اقتياده بعيدا.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث توفيت في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري بعد اعتلائها عرش بريطانيا على مدى 70 عاما.