احتجاجات في لندن بعد مقتل مغني راب أسود برصاص الشرطة

تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقرّ شرطة العاصمة لندن احتجاجًا على مقتل مغنّي الراب الأسود كريس كابا البالغ 24 عاما برصاص عناصر من الشرطة.

وينظر محققون إذا كانت العنصرية دافعا وراء إطلاق النار على كابا في الخامس من الشهر الجاري وقتلِه، بعد مطاردة الشرطة لسيارته في جنوب لندن.

وقتل كابا داخل سيارته بعيار ناري أطلقه شرطي في جنوب غربي لندن، حينما كانت تلاحقه دورية. وحسب "المكتب المستقل لمراقبة سلوك الشرطة"، فقد أُطلق عيار ناري وأصيب كابا الذي لم يكن مسلحا، وتوفي ليلا في المستشفى.

وكانت احتجاجات مماثلة قد وقعت الأسبوع الماضي، وشارك فيها مئات الأشخاص أمام مقر شرطة العاصمة البريطانية (لندن)، في حين طالبت عائلة كابا بفتح تحقيق لكشف ملابسات مقتله، وتساءلت -في بيان لها- عمّا إذا كان كريس كابا سيذهب ضحية "لو لم يكن أسود".

وتم تعليق عمل أحد الضباط بينما يجري "المكتب المستقل لسلوك الشرطة" تحقيقا جنائيا في حادثة القتل. وطالبت عائلة كابا بإجراء تحقيق سريع، لكن المحققين قالوا إن الأمر قد يستغرق نحو 9 أشهر.

وقالت أماندا بيرسون مساعدة مفوض شرطة لندن "نواصل دعمنا الكامل لتحقيق المكتب المستقل لسلوك الشرطة الذي يعمل على إثبات الحقائق ومحاولة الإجابة على العديد من الأسئلة التي تطرحها عائلة كابا وآخرون حول وفاته المأساوية".

وقبل عامين، أثيرت ضجة عقب توقيف الشرطة البريطانية العدّاء الأسود ريكاردو دو سانتوس حينما كان برفقة شريكته وطفلهما.

وأدى التوقيف إلى فتح تحقيق موسع في سلوك عناصر الشرطة البريطانية الذي ينطوي على تمييز عنصري، وأسفر عن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق 5 عناصر.

وفي فبراير/شباط الماضي، استقالت قائدة شرطة لندن، كريسيدا ديك، على خلفية تقرير للمكتب المستقل لمراقبة سلوك الشرطة، أشار إلى سلوك لعناصر شرطة لندن ينطوي على عنصرية وتمييز وكراهية للنساء.