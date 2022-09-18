الرئيس الإيراني غير متشجع لمقابلة بايدن

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مقابلة أجريت معه على شبكة "سي بي إس" (CBS) الأميركية، إن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة تدّعي أنها مختلفة عن إدارة ترامب، لكنها لم تحقق أي تغييرات على أرض الواقع، حسب تعبيره.

وفي ردّه على سؤال عما إذا كان منفتحا على لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن خلال سفره المبرمج إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيسي إنه لا يعتقد أن عقد الاجتماع أو التحدث مع بايدن سيكون مفيدًا.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن بلاده لن تضحي باستقلالها السياسي لمصلحة أي دولة أخرى، وأضاف أن هذه المسألة قد تم تأكيدها في مفاوضات إعادة تفعيل الاتفاق النووي.

وفي تصريح لوكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، وصف كنعاني الادعاءات بشأن جهود روسية لعرقلة التوصل إلى اتفاق نووي بأنها محاولات لتشتيت الانتباه. وبخصوص مسألة تسوية ملف تبادل السجناء مع واشنطن، أوضح كنعاني أن طهران مستعدة لتسوية الملف كموضوع إنساني بمعزل عن نتائج مفاوضات فيينا.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وفي مايو/أيار 2018، أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب العقوبات على طهران بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في عهد سلفه باراك أوباما.