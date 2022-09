إعصار فيونا يقطع الكهرباء عن جزيرة بورتوريكو وبايدن يعلن حالة الطوارئ

وافق الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد على إعلان "حالة طوارئ" في جزيرة بورتوريكو الأميركية، مع استمرار الإعصار "فيونا" في الاقتراب منها؛ مهددا بضرب المنطقة بسيول مفاجئة وانهيارات طينية تهدد الحياة، كما تسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع الكهرباء بالكامل عن الجزيرة.

ويتيح إعلان الطوارئ رصد أموال فدرالية لعمليات الإنقاذ التي تنسقها الوكالة الفدرالية الأميركية للأوضاع الطارئة.

وحث حاكم الجزيرة بيدرو بييرلويزي السكان على الاحتماء في أماكن آمنة.

وطالب خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد من السكان عدم الخروج من منازلهم والذهاب إلى الملاجئ إذا لزم الأمر، خاصة إذا كانوا في مناطق معرضة لخطر انهيارات التربة والفيضانات.

وأضاف أن هذه العاصفة -نظرا لضخامتها- ستؤثر على بورتوريكو بكاملها.

ويتوقع أن يبقى الإنذار من الفيضانات ساريا حتى الاثنين.

Severe flooding in Puerto Rico 🇵🇷 right now as Hurricane Fiona moves in. Over 2 feet of rain expected.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة موجودة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوبي مدينة بونس، وإن أقصى سرعة للرياح المحملة بها تقترب من 130 كيلومترا في الساعة مما يكسبها قوة إعصار من الفئة الأولى.

من جانبها، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية أن تزداد قوة الإعصار فيونا خلال 48 ساعة، مع تحركه قرب بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان.

وقالت حكومة بورتوريكو إن الأمطار الغزيرة والرياح القوية تسببتا في انقطاع شبكة الكهرباء في كامل الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 3.3 ملايين نسمة.

كما أغلقت الموانئ وألغيت الرحلات الجوية من المطار الدولي الرئيسي، مع استعداد الإعصار فيونا للتحرك بالقرب من بورتوريكو أو صوبها في وقت لاحق اليوم الأحد.

Breaking News: Hurricane Fiona knocked out power to all of Puerto Rico on Sunday, its governor said, as forecasters warned that the storm could bring as much as two feet of rain and cause life-threatening floods and landslides. https://t.co/odXfmdtke0

— The New York Times (@nytimes) September 18, 2022