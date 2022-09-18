إعصار فيونا يقطع الكهرباء عن جزيرة بورتوريكو وبايدن يعلن حالة الطوارئ

وافق الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد على إعلان "حالة طوارئ" في جزيرة بورتوريكو الأميركية، مع استمرار الإعصار "فيونا" في الاقتراب منها؛ مهددا بضرب المنطقة بسيول مفاجئة وانهيارات طينية تهدد الحياة، كما تسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع الكهرباء بالكامل عن الجزيرة.

ويتيح إعلان الطوارئ رصد أموال فدرالية لعمليات الإنقاذ التي تنسقها الوكالة الفدرالية الأميركية للأوضاع الطارئة.

وحث حاكم الجزيرة بيدرو بييرلويزي السكان على الاحتماء في أماكن آمنة.

وطالب خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد من السكان عدم الخروج من منازلهم والذهاب إلى الملاجئ إذا لزم الأمر، خاصة إذا كانوا في مناطق معرضة لخطر انهيارات التربة والفيضانات.

وأضاف أن هذه العاصفة -نظرا لضخامتها- ستؤثر على بورتوريكو بكاملها.

ويتوقع أن يبقى الإنذار من الفيضانات ساريا حتى الاثنين.

Severe flooding in Puerto Rico 🇵🇷 right now as Hurricane Fiona moves in. Over 2 feet of rain expected. 🎥 Via @GDELISCARpic.twitter.com/TfB7L29yxX — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) September 18, 2022

إعصار من الفئة الأولى

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة موجودة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوبي مدينة بونس، وإن أقصى سرعة للرياح المحملة بها تقترب من 130 كيلومترا في الساعة مما يكسبها قوة إعصار من الفئة الأولى.

من جانبها، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية أن تزداد قوة الإعصار فيونا خلال 48 ساعة، مع تحركه قرب بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان.

وقالت حكومة بورتوريكو إن الأمطار الغزيرة والرياح القوية تسببتا في انقطاع شبكة الكهرباء في كامل الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 3.3 ملايين نسمة.

كما أغلقت الموانئ وألغيت الرحلات الجوية من المطار الدولي الرئيسي، مع استعداد الإعصار فيونا للتحرك بالقرب من بورتوريكو أو صوبها في وقت لاحق اليوم الأحد.

Breaking News: Hurricane Fiona knocked out power to all of Puerto Rico on Sunday, its governor said, as forecasters warned that the storm could bring as much as two feet of rain and cause life-threatening floods and landslides. https://t.co/odXfmdtke0 — The New York Times (@nytimes) September 18, 2022

ومن المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة والانهيارات الطينية أيضا جمهورية الدومينيكان في الوقت الذي تتقدم فيه العاصفة في اتجاه الشمال الغربي.

وقال سكان إن هطول الأمطار ازدادت شدته منذ صباح اليوم الأحد إلى جانب هبوب رياح قوية.

ووفقا للمركز الوطني للأعاصير، فمن المتوقع أن تشهد أنحاء واسعة من بورتوريكو هطول أمطار يتراوح منسوبها بين 30 و40 سنتيمترا، بينما يصل إلى 63.5 سنتيمترا في بعض الأماكن.

وشهدت بورتوريكو (المستعمرة الإسبانية السابقة التي أصبحت أرضا أميركية في نهاية القرن 19) الإعصارين إيرما وماريا عام 2017، اللذين تسببا في خراب استغرقت الجزيرة وقتا طويلا للتعافي منه.

وكان الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب واجه انتقادات شديدة حين انتشرت صور له وهو يلقي مناديل ورقية للناجين خلال زيارته للجزيرة، واتهم البعض الملياردير بمعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.

ثم قال ترامب لاحقا إن حصيلة الإعصار ضخمها الديمقراطيون لجعله "يبدو سيئا قدر الإمكان".

وبعد سنوات من المتاعب المالية والانكماش، أعلنت الجزيرة في 2017 أكبر إفلاس من قبل الإدارة المحلية.