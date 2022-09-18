ألمانيا توضح سبب رفضها تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية

جدد المستشار الألماني أولاف شولتز رفضه تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية، مشددا على ضرورة التنسيق مع الحلفاء لاتخاذ أي قرارات في هذا الخصوص.

وقال شولتز لإذاعة ألمانيا "لن نتخذ أي إجراءات أحادية الجانب في كل ما نقوم به".

وسلط الضوء على الدعم الذي قدمته ألمانيا لأوكرانيا حتى الآن، وقال إن الأسلحة التي وفرتها ألمانيا "أحدثت الفارق".

وأضاف أن هذه الأسلحة "أتاحت تحقيق النجاحات الراهنة التي أحرزتها أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "من المنطقي أن نواصل هناك".

من جانبها، شددت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت على مواصلة الدعم الألماني لأوكرانيا، وقالت "نقوم بكل ما هو ممكن، نزوّد أسلحة من مخزونات الجيش الألماني والمصانع".

وعن طلب أوكرانيا تزويدها بدبابات قتالية غربية الصنع، قالت وزيرة الدفاع الألمانية "لن نتخذ إجراء ألمانيًّا أحادي الجانب، مثل هذه القرارات تُتخذ دائما بالتنسيق مع شركائنا".

ولفتت إلى أنه حتى الآن لم تزود أي دولة أوكرانيا بدبابات قتالية غربية الصنع.

وتخشى الدول الحليفة لأوكرانيا وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا من أن تزود كييف بأسلحة متقدمة وطائرات، الأمر الذي قد تعدّه روسيا إعلانا لدخول تلك الدول الحرب وأنها باتت طرفا فيها.