أذربيجان تسلم أرمينيا جثث العشرات من جنودها وبيلوسي تؤكد دعم يريفان

قال مراسل الجزيرة في أرمينيا إن بنايات حكومية وثكنة عسكرية تعرضت لقصف أذربيجاني في منطقة سوتْك على الحدود الشرقية مع إقليم ناغورني قره باغ، في حين تتهم أذربيجان أرمينيا باستغلال وقف إطلاق النار لزرع مزيد من الألغام في الإقليم.

في حين نددت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بما سمتها "اعتداءات أذربيجان على الحدود الأرمينية"، مؤكدة وقوف بلدها إلى جانب يريفان.

وأضاف المراسل أن القوات الحكومية الأرمينية لاحقت متسللين من القوات الأذربيجانية داخل أراضيها السيادية، على حد وصف تلك القوات.





من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن ما وصفتها بالعمليات الاستفزازية الواسعة -التي قام بها الجيش الأرميني قبل أيام- كشفت بوضوح استغلاله وقف إطلاق النار لزرع مزيد من الألغام حول مناطق تمركزه في إقليم قره باغ.

وقد بثت هذه الوزارة صورا تُظهر ألغاما مزروعة في كل من كالبيجار ولاتشين داشكيسن، وهو ما عدّته انتهاكا للاتفاقيات الموقعة عام 2020.

كما أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بتمكن الجيش من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش الأرميني فوق مقاطعة ناختشوان جنوبي البلاد.

في السياق ذاته، نددت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بما سمتها "اعتداءات أذربيجان على الحدود الأرمينية"، وقالت إنه لا يوجد حل عسكري للصراع بين البلدين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الأحد في يريفان، قالت بيلوسي "سنواصل دعم السلام والديمقراطية في أرمينيا، وسنواجه أي محاولات لتغيير حدودها".





ووصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى العاصمة الأرمينية يريفان أمس السبت، في زيارة هي الأعلى لمسؤول أميركي منذ استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وكانت بيلوسي قالت في وقت سابق إن زيارتها "إشارة قوية إلى التزام الولايات المتحدة الراسخ بأرمينيا آمنة ومزدهرة وديمقراطية، وبمنطقة قوقاز مستقرة وآمنة".

في سياق مواز، أعلنت السلطات الأذربيجانية أمس السبت أنها سلّمت الجانب الأرميني جثث 32 جنديا قتلوا في الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين البلدين.

وذكرت اللجنة الحكومية الأذربيجانية المعنية بأسرى الحرب والرهائن والمفقودين، في بيان، أن أرمينيا تكبدت خسائر فادحة خلال الاشتباكات.

وأوضحت اللجنة الأذربيجانية أن النيابة العامة العسكرية فحصت جثث الجنود الأرمينيين الـ32، وأنها لم تجد عليها آثار عنف.

وقالت أيضا إنها سلمت الجانب الأرميني جثث هؤلاء الجنود، وتعتزم تسليم البقية في وقت قريب.

وخاض البلدان حروبا على مدى عقود من أجل منطقة ناغورني قره باغ المعترف بها دوليا بوصفها جزءا من أذربيجان، لكن حتى اندلاع الحرب عام 2020 كان يسكنها الأرمن ويسيطرون عليها.

وتقول أرمينيا إن القوات الأذربيجانية هاجمت هذا الأسبوع مناطق داخل البلاد خارج قره باغ واستولت عليها، في المقابل تقول أذربيجان إنها كانت ترد على استفزازات من أرمينيا.