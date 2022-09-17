نصر الله يحذر إسرائيل من مغبة استخراج الغاز من حقل كاريش

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم السبت إن أعين الحزب وصواريخه موجهة لحقل كاريش للغاز المتنازع عليه مع لبنان.

وفي كلمة تلفزيونية له، قال نصر الله إنه "لا يمكن السماح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة".

وقال نصر الله "نراقب مسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، مضيفا "بالنسبة لنا الخط الأحمر هو بدء استخراج النفط والغاز من حقل كاريش".

وتابع في كلمته "هدفنا أن يتمكن لبنان من استخراج النفط والغاز وهذا الملف لا يتصل بأي ملف آخر".

متنازع عليه

وتقول إسرائيل إن حقل كاريش بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما يؤكد لبنان أن الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل.

وتوسطت واشنطن في الخلاف الذي تصاعد مطلع يونيو/حزيران الماضي مع استقدام شركة "إنرجيان" المشغلة للحقل سفينة لاستخراج الغاز منه.

واستأنفت إسرائيل ولبنان المفاوضات على حدودهما البحرية عام 2020، ثم توقفت لاحقا بسبب خلافات جوهرية قبل أن تستأنف مجددا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تصاعد التوتر بينهما عندما وصلت إلى المنطقة البحرية المتنازع عليها سفن تابعة لشركة إنرجيان مخصصة لاستخراج الغاز استؤجرت لحساب إسرائيل.

وفي الثاني من يوليو/تموز الماضي قالت إسرائيل إنها اعترضت 3 مسيّرات تابعة لحزب الله كانت متجهة إلى منطقة حقول الغاز في البحر المتوسط.