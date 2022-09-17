قصف إسرائيلي على مطار دمشق ومواقع قريبة يوقع قتلى من العسكريين السوريين

أفاد مصدر عسكري سوري بمقتل 5 جنود سوريين جراء قصف إسرائيلي جديد استهدف في وقت مبكر اليوم السبت مطار دمشق الدولي ومواقع أخرى جنوب العاصمة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن المصدر قوله إن الجيش الإسرائيلي أطلق رشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا المطار وبعض النقاط جنوب دمشق.

وأضاف أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الإسرائيلي، وأسقطت معظم الصواريخ، مشيرا إلى أن القصف أسفر أيضا عن أضرار مادية.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع في محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة السيدة زينب، مشيرا إلى أن الصواريخ الإسرائيلية أصابت أهدافها رغم محاولة الدفاعات السورية إسقاطها.

وقال المرصد إن المنطقة التي تعرضت للهجوم تضم مستودعات ومنظومة الدفاع الجوي وطائرات مسيّرة يشرف عليها حزب الله اللبناني والمليشيات الإيرانية.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي بعد غارات استهدفت مؤخرا مطار حلب الدولي (شمال سوريا) مما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وكان مطار دمشق تعرض بدوره للقصف قبل بضعة أسابيع، مما أدى كذلك إلى خروجه عن الخدمة مؤقتا قبل أن يعاد تشغيله.

ومنذ سنوات، تتعرض مواقع قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لإيران في سوريا لقصف إسرائيلي متكرر، وتقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني هناك.