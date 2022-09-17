أنباء عن وقف فرنسا تصدير الكهرباء إلى إيطاليا لمدة عامين

نقلت وكالة بلومبيرغ عن وسائل إعلام إيطالية أن فرنسا قد تفرض حظرا لمدة عامين على تصدير الكهرباء إلى إيطاليا، مما قد يؤدي إلى مزيد من تفاقم أزمة الطاقة مع اقتراب أوروبا من موسم الشتاء.

وقالت متحدثة باسم وزارة نقل الطاقة الإيطالية اليوم السبت إن إيطاليا تعمل على خطط للتعويض عن أي انقطاع في الإمدادات بعد تلقي إخطار كتابي بالتوقف المحتمل.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ، نفى متحدث باسم شركة كهرباء فرنسا "إي دي إف" (EDF) التقرير، قائلا إن الشركة التي تسيطر عليها الدولة الفرنسية "لم ترسل خطابا" إلى السلطات الإيطالية.

ومن المقرر أن ينخفض ​​إنتاج الطاقة النووية من قبل شركة كهرباء فرنسا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 عقود، حيث تكافح من أجل صيانة محطاتها القديمة، مما يحول فرنسا -التي تعد أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أوروبا- إلى مستورد.

وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري قالت إيطاليا إنها تستهدف خفض استهلاك الغاز الطبيعي هذا الشتاء من خلال زيادة استخدام الفحم الأحفوري، وخفض التدفئة في جميع أنحاء البلاد، والضغط من أجل تغيير سلوك المستهلك.

وتستورد إيطاليا حوالي 13% من طاقتها، حيث تقدم لها فرنسا نحو 5% من الاستهلاك السنوي للكهرباء.