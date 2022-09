أثار فيديو نشرته النائبة عن الحزب الجمهوري الأميركي مارغوري تايلور غرين على حسابها في تويتر، غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، حيث أظهرها وهي تركل إحدى الناشطات خلال نقاش حول حرية حمل السلاح.

وعلّقت غرين على الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات على منصات التواصل، قائلة "هؤلاء الجبناء الحمقى يريدون من الحكومة أن تسلب الأسلحة وحقوق الآباء في الدفاع عن أطفالهم في المدارس".

ويظهر الفيديو نشطاء ينتمون لما يسمى حركة "أصوات الغد" أثناء توجيههم انتقادات للنائبة المؤيدة لحمل السلاح، لترد عليهم غرين "أنتم جبناء"، ثم تتوجه لأحد النشطاء بالقول "اذهب للعيش في دولة أخرى حيث ينتزعون الأسلحة"، قبل أن تركل ناشطة تدعى ماريانا بيكورا من الخلف.

These foolish cowards want the government to take away guns & the rights of parents to defend their children in schools.

You have to be an idiot to think gun control will create a utopian society where criminals disarm themselves and obey the law.

“Gun-free” zones kill people. pic.twitter.com/1T37HH8jEO

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) September 15, 2022