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شاهد- نائبة بالكونغرس تصف معارضين بالجبناء والحمقى وتركل إحداهم

ركلتها من الخلف".. تفاعل واسع مع فيديو لاعتداء عضوة كونجرس على ناشطة أمريكية
غرين (وسط) ركلت الناشطة بيكورا من الخلف (مواقع التواصل)
17/9/2022

أثار فيديو نشرته النائبة عن الحزب الجمهوري الأميركي مارغوري تايلور غرين على حسابها في تويتر، غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، حيث أظهرها وهي تركل إحدى الناشطات خلال نقاش حول حرية حمل السلاح.

وعلّقت غرين على الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات على منصات التواصل، قائلة "هؤلاء الجبناء الحمقى يريدون من الحكومة أن تسلب الأسلحة وحقوق الآباء في الدفاع عن أطفالهم في المدارس".

ويظهر الفيديو نشطاء ينتمون لما يسمى حركة "أصوات الغد" أثناء توجيههم انتقادات للنائبة المؤيدة لحمل السلاح، لترد عليهم غرين "أنتم جبناء"، ثم تتوجه لأحد النشطاء بالقول "اذهب للعيش في دولة أخرى حيث ينتزعون الأسلحة"، قبل أن تركل ناشطة تدعى ماريانا بيكورا من الخلف.

ونشرت بيكورا الفيديو عبر حسابها على تويتر، وعلقت بتغريدة أخرى قائلة "لقد استهللت شهر الاحتفاء بذوي الأصول اللاتينية بالحصول على ركلة من عضوة كونغرس، لطالما كنت فخورة بكوني أميركية من أصول مكسيكية".

وعبّر عدد كبير من النشطاء على منصات التواصل عن استيائهم من فعلة النائبة، وقالت الكاتبة الأميركية تارا دبلن: "غرين اعتدت جسديا على شابة بركلها بينما كانت تسير خلفها، آمل أن يتم توجيه اتهامات ضدها على الفور".

من جهتها، علّقت الناشطة ليندي لي -عبر حسابها على تويتر- قائلة "العنف والإرهاب العشوائي هما السمات المميزة للحزب الجمهوري، واليوم تؤوي أميركا داخل حدودها إرهابيين محليين يقتلون ويشوهون الآخرين".

المصدر : وكالة سند