أثار فيديو نشرته النائبة عن الحزب الجمهوري الأميركي مارغوري تايلور غرين على حسابها في تويتر، غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، حيث أظهرها وهي تركل إحدى الناشطات خلال نقاش حول حرية حمل السلاح.

وعلّقت غرين على الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات على منصات التواصل، قائلة "هؤلاء الجبناء الحمقى يريدون من الحكومة أن تسلب الأسلحة وحقوق الآباء في الدفاع عن أطفالهم في المدارس".

ويظهر الفيديو نشطاء ينتمون لما يسمى حركة "أصوات الغد" أثناء توجيههم انتقادات للنائبة المؤيدة لحمل السلاح، لترد عليهم غرين "أنتم جبناء"، ثم تتوجه لأحد النشطاء بالقول "اذهب للعيش في دولة أخرى حيث ينتزعون الأسلحة"، قبل أن تركل ناشطة تدعى ماريانا بيكورا من الخلف.

These foolish cowards want the government to take away guns & the rights of parents to defend their children in schools. You have to be an idiot to think gun control will create a utopian society where criminals disarm themselves and obey the law. “Gun-free” zones kill people. pic.twitter.com/1T37HH8jEO — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) September 15, 2022

ونشرت بيكورا الفيديو عبر حسابها على تويتر، وعلقت بتغريدة أخرى قائلة "لقد استهللت شهر الاحتفاء بذوي الأصول اللاتينية بالحصول على ركلة من عضوة كونغرس، لطالما كنت فخورة بكوني أميركية من أصول مكسيكية".

وعبّر عدد كبير من النشطاء على منصات التواصل عن استيائهم من فعلة النائبة، وقالت الكاتبة الأميركية تارا دبلن: "غرين اعتدت جسديا على شابة بركلها بينما كانت تسير خلفها، آمل أن يتم توجيه اتهامات ضدها على الفور".

Marjorie Taylor Greene just physically assaulted a young woman by kicking her while walking behind her. I hope charges are filed against her immediately @CapitolPolice @DCPoliceDept https://t.co/dZVNzzs61N — Tara Dublin (@taradublinrocks) September 16, 2022

من جهتها، علّقت الناشطة ليندي لي -عبر حسابها على تويتر- قائلة "العنف والإرهاب العشوائي هما السمات المميزة للحزب الجمهوري، واليوم تؤوي أميركا داخل حدودها إرهابيين محليين يقتلون ويشوهون الآخرين".