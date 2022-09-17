وزارة العدل تستأنف حكما للسماح بمراجعة وثائق سرية عُثر عليها في منزل ترامب

استأنفت وزارة العدل الأميركية حكما قضائيا يمنعها من مراجعة وثائق سرية تمت مصادرتها في أثناء عملية التفتيش التي نفذها مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) في مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في منتجع "مار آلاغو" بولاية فلوريدا.

ومُنع المحققون الفدراليون منذ الأسبوع الماضي من مراجعة آلاف الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" من منزل ترامب، بعدما وقفت قاضية في صف الرئيس السابق وقررت تعيين حكم مستقل للنظر في الملفات.

وقالت وزارة العدل في الشكوى التي تقدمت بها مساء الجمعة إن القاضية آيلين كانون أخطأت بشكل جوهري بتعيين مشرف خاص وإصدار أمر زجري، لكنها لفتت إلى أنها ستقيد استئنافها فقط بـ"حوالي 100 سجل تحمل علامة سري" عثر عليها في مقر إقامة ترامب.

وذكرت الوزارة أن تأخير مراجعة الوثائق السرية التي شددت على أنها ممتلكات حكومية "يعرقل جهود الحكومة في حماية أمن الأمة".

كما طلبت الوزارة ألا يُسمَح للقاضي ريموند ديري، وهو الطرف الثالث الذي تم تعيينه لفحص جميع السجلات المأخوذة خلال عملية التفتيش الفدرالية، بمراجعة المواد السرية.

وأول أمس الخميس، عيّنت القاضية كانون "مشرفا خاصا"، وهو ريموند ديري للاطلاع على الملفات.

وكان القاضي الفدرالي الرفيع البالغ 78 عاما من بين شخصين اقترحهما فريق ترامب القانوني.

وتحقق وزارة العدل في احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية، في مسكنه في "مار آلاغو" بمنتجع بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2021.

وتبحث الوزارة أيضا في احتمال عرقلته التحقيق بعدما وجدت أدلة على أن السجلات ربما نقلت أو أخفيت من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الذين ذهبوا إلى "مار آلاغو" في يونيو/حزيران الماضي ليحاولوا استرداد جميع الوثائق السرية.

ونفى أن يكون ارتكب أي أخطاء، وقال إن عملية الدهم التي استهدفت منزله كانت "من بين أفظع الهجمات على الديمقراطية في تاريخ بلدنا".

وبالإضافة إلى التحقيق بشأن الوثائق، يواجه ترامب في نيويورك تحقيقات مرتبطة بممارساته التجارية وملاحقة قانونية مرتبطة بجهوده لقلب نتائج انتخابات 2020، فضلا عن اعتداء السادس من يناير/كانون الثاني 2021 الذي نفذه أنصاره على مبنى الكابيتول.