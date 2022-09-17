وزير خارجية الإمارات يزور متحف المحرقة في إسرائيل

زار وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد متحف المحرقة في إسرائيل، ووضع إكليلا من الزهور تكريما لضحاياها.

وكان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد وصل الخميس إلى إسرائيل في زيارة رسمية بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاقية السلام، وإقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين.

ووصل وزير خارجية الإمارات ضمن وفد رسمي يضم وزير التعاون الدولي ووزيرة الثقافة والشباب.

واستُقبل الشيخ عبد الله بن زايد من طرف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد.

مشهد سيبقى محفورا بالذاكرة! بمؤسسة ياد فاشيم لتخليد ذكرى الكارثة والبطولة في اورشليم🇮🇱 اليوم معالي الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الامارات 🇦🇪يضع اكليلا من الزهور في ذكرى 6 ملايين يهودي من ضحايا المحرقة النازية. سلام وتعايش واحترام متبادل@BarakRavid

pic.twitter.com/ibnDoCkQ3v — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 15, 2022

وقال الرئيس الإسرائيلي إن العالم ينظر إلى "اتفاقات أبراهام" بكثير من التأييد والاحترام، مشيرا إلى أن التعاون المشترك يظهر أن شرقا أوسط جديدا قد وُلد، ويسير قدما وفق مفاهيم عدة، على حد تعبيره.

كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد وزير خارجية الإمارات، وبحث معه العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وقال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن لبيد وعبد الله بن زايد ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية "على نحو يصبّ في مصلحة الاستقرار الإقليمي، وازدهار الشعبين، وتحقيق الأمن لسكان المنطقة".

שמחתי לפגוש היום את השייח עבדאללה בן זאיד, שר החוץ של איחוד האמירויות. בימים אלה אנו מציינים שנתיים לחתימה על הסכמי אברהם ההיסטוריים, ששינו את פני המזרח התיכון כולו. השלום בין העמים שלנו נותן תקווה גדולה, וזה מרגש תמיד מחדש לראות את הפריחה והשגשוג שההסכמים האלה הביאו🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/E78bjWAS29 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 16, 2022

كما التقى، أمس الجمعة، الشيخ عبد الله بن زايد برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو في تغريدة أرفقها بصورة على تويتر "سعدتُ بلقاء الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم".

وأضاف "نحتفل في هذه الأيام بمرور عامين على توقيع اتفاقيات أبراهام التاريخية التي غيّرت وجه الشرق الأوسط بأكمله"، وفق قوله.