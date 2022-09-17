أخبار|الإمارات العربية المتحدة

وزير خارجية الإمارات يزور متحف المحرقة في إسرائيل

epa10185850 A handout photo made available by the Yad Vashem World Holocaust Remembrance Center shows UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan (L) laying a wreath in the Hall of Remembrance at the World Holocaust Remembrance Center Yad Vashem in Jerusalem, Israel, 15 September 2022. Al Nahyan is on the first visit of an UAE foreign minister since the signing of the Abraham Accords in August 2020. EPA-EFE/Yad Vashem World Holocaust Remembrance Center / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد (يسار) في متحف المحرقة بإسرائيل (الأوروبية)
17/9/2022

زار وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد متحف المحرقة في إسرائيل، ووضع إكليلا من الزهور تكريما لضحاياها.

وكان وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد وصل الخميس إلى إسرائيل في زيارة رسمية بمناسبة مرور عامين على توقيع اتفاقية السلام، وإقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين.

ووصل وزير خارجية الإمارات ضمن وفد رسمي يضم وزير التعاون الدولي ووزيرة الثقافة والشباب.

واستُقبل الشيخ عبد الله بن زايد من طرف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد.

وقال الرئيس الإسرائيلي إن العالم ينظر إلى "اتفاقات أبراهام" بكثير من التأييد والاحترام، مشيرا إلى أن التعاون المشترك يظهر أن شرقا أوسط جديدا قد وُلد، ويسير قدما وفق مفاهيم عدة، على حد تعبيره.

كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد وزير خارجية الإمارات، وبحث معه العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وقال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن لبيد وعبد الله بن زايد ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية "على نحو يصبّ في مصلحة الاستقرار الإقليمي، وازدهار الشعبين، وتحقيق الأمن لسكان المنطقة".

 

كما التقى، أمس الجمعة، الشيخ عبد الله بن زايد برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو في تغريدة أرفقها بصورة على تويتر "سعدتُ بلقاء الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم".

وأضاف "نحتفل في هذه الأيام بمرور عامين على توقيع اتفاقيات أبراهام التاريخية التي غيّرت وجه الشرق الأوسط بأكمله"، وفق قوله.

المصدر : الجزيرة + وكالات